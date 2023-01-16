尼泊爾雪人航空空難：出事客機黑盒尋回

尼泊爾雪人航空（Yeti airlines）的內陸機1月15日在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往位於該國西部的渡假城市博拉克（Pokhara）時，在後者附近的塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜機，機上72人全部罹難。出事客機黑盒已被發現。



在空難發生後翌日，出事客機黑盒被發現。它是由飛行記錄儀（Flight Data Recorder，FDR）和駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）組成。

▼航空公司在Twitter發布尼泊爾搜救協調中心及民航局發布的新聞稿：

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▼有網民稱肇事客機的機師救回的人命比本應可能失去的要多。他知道飛機快要墜落時仍保持冷靜，看來將飛機轉向飛到一個河峽谷，避免它墜落在博拉克的村落，導致更多死傷。

這部屬於當地航空公司雪人航空的客機15日在博卡拉新舊機場之間墜毀，當時正從加德滿都飛往博卡拉。

客機出事時當地天氣晴朗，它的出事原因有待調查。

尼泊爾民航局發言人尼如拉說，目前已在飛機失事現場發現68具遺體。根據尼泊爾民航局發布的聲明，失事航班上搭載的乘客包括15名外國人，其中5名是印度人、4名是俄羅斯人、2名是韓國人，其餘4人分別來自澳大利亞、愛爾蘭、阿根廷和法國。

路透社15日引述機場發言人15日稱，由於當地已入黑，搜救行動暫停，會在16日恢復。16日所有航班取消。