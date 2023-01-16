俄媒：俄羅斯已為「波塞冬」超級魚雷生產第一枚核彈頭

俄塔社1月16日引述不具名的國防消息人士稱，俄羅斯為號稱是「末日武器」的「波塞冬」（Poseidon）遠程核動力無人水下載具（超級魚雷）製成首個核彈頭。



消息人士說：「第一批波塞冬彈藥已經製造出來，別爾哥羅德號潛艇（Belgorod (K-329)）將在不久的將來接收它們。」

意大利《共和國報》2022年稱，俄羅斯第一艘可以搭載核魚雷的別爾哥羅德號核潛艇已駛達北極海域，推測該國可能將測試「波塞冬」。

該報稱北約情報部門已向盟國發報告，指出2022年7月正式服役的俄羅斯別爾哥羅德核潛艇，又在北極海域下潛，將執行下水後的首次北冰洋任務，擔憂它任務是進行俄羅斯史上首次的「波塞冬」超級魚雷測試。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）2018年公布「波塞冬」時，稱它是用於其核力量的新型戰術核武。

他稱，它射程將是無限的，而且它可比任何潛艇或其他魚雷快很多倍在極深的海域運行。

他說當時說：「它們噪音很小，機動性高，對敵人來說幾乎堅不可摧。當今世界沒有任何武器可以對抗它們。」

「波塞冬」能從1000米水下發射，水中時速可達200公里，也可從10000米遠程發射；發射後可由AI導引，也可透過衛星遙控，可將航母、港口等納入打擊範圍。

英國《每日郵報》報稱，波塞冬的爆炸能夠引發約500米高的核海嘯，淹沒以及輻射沿海城市。《烏克蘭真理報》10月3日稱，被輻射污染的海浪可將紐約或洛杉磯等大都市夷為平地。專家解釋說，自1960年代以來就存在的洲際彈道導彈也能做到同樣的效果。