瑞媒評5位2023值得關注女性　除賀錦麗卡蜜拉外　還有「她」

瑞士傳媒1月17日刊登2023年值得關注的5名女性，她們分別是英國王后卡米拉（Camilla Parker Bowles）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、台灣總統蔡英文、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）和法國總理博爾內（Elisabeth Borne）。



根據瑞媒《二十四點鐘報》（24 Heures）及《日內瓦論壇報》（La Tribune de Geneve），她們5個2023年將成為眾人矚目的焦點。

《日內瓦論壇報》稱，無論是政府首腦、總統、副總統甚至王后，她們都正在國際舞台上變得必要。

蔡英文2008年意外當上民進黨主席，短短8年內讓民進黨谷底翻身，帶領民進黨重返執政，更成為順利連任的首位女總統。

查理斯與卡米拉的愛情故事

英王查理斯三世（Charles III）還未認識戴安娜王妃（Diana，Princess of Wales）時便認識卡米拉。查理斯其後愛上她，惟兩人其後各自與他人結婚，查理斯還曾哀求卡米拉不要嫁給別人。查理斯其後公開承認兩人有婚外情。

戴安娜王妃1997年因車禍逝世後，卡米拉2005年嫁給查理斯。卡米拉不用威爾斯王妃的稱號，改稱康沃爾公爵夫人（Camilla，Duchess of Cornwall），從此開始勤懇地執行王室公務。

由於很多人認為是卡米拉導致戴安娜與查理斯的婚姻不幸福、她得為戴安娜之死負上責任，英國社會並未接受卡米拉會成為王后。直至英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）慶祝登基70週年、發表白金禧講話時提到，查理斯繼位後卡米拉將成為王后。

這句話被視為清除卡米拉成為王后的最後一道障礙，一鎚定音為對方「正名」。