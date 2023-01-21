美國財政部：G7同意延至3月審查俄羅斯石油價格上限

美國財政部1月20日宣布，七國集團（G7）官員已經同意在3月份審查俄羅斯石油出口價格的上限水平。這一安排比原計劃稍晚，以便更好評估設置上限後的市場反應。



作為對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁一部分，G7、澳洲和歐盟2022年底對俄羅斯海運原油價格設定了每桶60美元的上限。原計劃於今年2月5日擴大制裁，為俄汽油和柴油等成品油的價格設定上限。

據路透社報導，美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）20日與上述聯盟官員進行視像會晤後，美國財政部說，鑑於這些產品的市場交易價格範圍很廣，官員們同意延後審查日期將能更好地評估成品油的價格上限政策。

美國財政部指出，設置油價上限有兩個目標，即通過對中國和印度等大國消費者購買的石油進行制度化的大幅折扣，以削減俄羅斯的收入，以及確保全球石油市場供應充足。

財政部說，只要價格上限繼續滿足聯盟的雙重目標，3月份的審查日期使聯盟能夠評估實施成品油上限後全球市場的發展情況，並聽取歐盟對原油價格上限的技術審查情況介紹。

由於世界主要航運和保險公司都以G7國家為基地，G7等國對俄羅斯石油價格設定上限，或使莫斯科難以更高的價格出售石油。美國財長耶倫（Janet Yellen）上週曾透露，俄羅斯高級官員承認，西方國家設置的價格上限正在削減俄羅斯的石油收入。

但俄副總理諾瓦克（Alexander Novak）1月12日稱，儘管西方實施制裁和價格上限，俄石油生產商在達成出口交易方面並未遇到困難。他說，俄石油面臨的主要問題是，較國際指標有很大的折價和運費上升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

