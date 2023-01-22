農曆新年｜美媒：美國加州慶祝活動驚爆大型槍擊案　至少10死

英媒1月22日稱，美國加州當地時間1月21日晚上舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊事件，多人中槍傷亡。警方正在應對這宗發生在蒙特雷公園（City of Monterey Park，美國華裔普遍稱之為蒙市）的襲擊事件。



農曆新年美國加州槍擊案：一段影片截圖顯示，2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件後，救援人員正在將一名傷者送上救護車。（Reuters）

i24news.tv報道稱，根據急救人員稱，有16人受傷，當中2人重傷，以及至少10人死亡。急救人員稱所有受害者已被送往該區醫院。

RMG News稱，在案發生後數小時的當地時間早上12時30分（香港時間22日下午4時30分），警方仍未能確定案中確實死傷人數。

農曆新年美國加州槍擊案：一段影片截圖顯示，2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件後，警察接報到場戒備。（Reuters）

農曆新年美國加州槍擊案：一段影片截圖顯示，2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件後，緊急救援人員在現場工作。（Reuters）

▼案發後救援人員報告現場已有10死6傷，受害人合計10名：

▼有網民在Twitter上載案發現場照片：

RMG News報道稱，槍擊案發生在當地時間晚上約10時30分（香港時間22日下午2時30分），地點在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue）。《洛杉磯時報》引述執法人員消息稱，事件發生在當地時間晚上10時（香港時間22日下午2時）。

發生槍擊案的蒙市位於洛杉磯縣（Los Angeles county），距離洛杉磯市中心約11公里。

▼槍擊案發生的地點：

數以萬計的人在當地時間21日下午聚集，參加期兩天的節日活動。這被認為是該區最大的節日之一。

▼蒙市Twitter賬號在1月20日發文宣傳有關當地農曆新年的慶祝活動：

▼有網民在案發後於Twitter上載影片，片中是當地慶祝活動舉行的情形：