農曆新年｜美媒：美國加州慶祝活動驚爆大型槍擊案 至少10死
撰文：許懿安
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英媒1月22日稱，美國加州當地時間1月21日晚上舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊事件，多人中槍傷亡。警方正在應對這宗發生在蒙特雷公園（City of Monterey Park，美國華裔普遍稱之為蒙市）的襲擊事件。
i24news.tv報道稱，根據急救人員稱，有16人受傷，當中2人重傷，以及至少10人死亡。急救人員稱所有受害者已被送往該區醫院。
RMG News稱，在案發生後數小時的當地時間早上12時30分（香港時間22日下午4時30分），警方仍未能確定案中確實死傷人數。
▼案發後救援人員報告現場已有10死6傷，受害人合計10名：
▼有網民在Twitter上載案發現場照片：
RMG News報道稱，槍擊案發生在當地時間晚上約10時30分（香港時間22日下午2時30分），地點在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue）。《洛杉磯時報》引述執法人員消息稱，事件發生在當地時間晚上10時（香港時間22日下午2時）。
發生槍擊案的蒙市位於洛杉磯縣（Los Angeles county），距離洛杉磯市中心約11公里。
▼槍擊案發生的地點：
數以萬計的人在當地時間21日下午聚集，參加期兩天的節日活動。這被認為是該區最大的節日之一。