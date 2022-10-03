美國警犬擒賊　險遭子彈爆頭　警員千鈞一髮「殺人救狗」引發爭議

美國49歲嫌犯加拉薩（Francisco Galarza）因持槍拒捕被警員當場擊斃，掀起警察用槍爭議。



亞利桑那州土桑（Tucson）警方最近公布現場畫面，顯示嫌犯被警方追捕時不僅拒捕逃走，還掏出手槍試圖將撲倒他的警犬奇洛（Kiro）爆頭逃命。

在千鈞一髮之際，警員果斷開槍擊斃加拉薩，才從槍口下救了奇洛一命（點擊放大瀏覽）：

+ 13

據《紐約郵報》報道，加拉薩在當地8月25日因搶劫便利店被警方圍捕，就在警方與他在停車場對峙時，加拉薩不僅不聽從警方指示投降，還邊逃跑邊從包包裏掏出手槍，試圖與警方展開槍戰。就在這時，警方放出警犬奇洛，而奇洛也勇敢地衝到最前線，一把將加拉薩撲倒在地。

加拉薩見自己無法脫身，竟將手槍對準奇洛頭部，試圖對奇洛「爆頭」後逃走。趕到的警員見到這驚險一幕，果斷連開數槍將加拉薩當場擊斃，才讓英勇的奇洛免於殉職。然而，由於警方開槍時加拉薩正和警犬搏鬥，其親友質疑警方「為了警犬殺人」，也讓警察用槍時機議題再度被推到風口浪尖。

警方在當地9月27日公開涉事警員隨身攝影機拍到的畫面，從2個角度都可見，警方當時清楚看到加拉薩將手槍對準了奇洛頭部，其中一名警員甚至還喊出了「有槍」，下一秒2名警員才同時開槍，射殺了加拉薩。

報導稱，加拉薩前科累累，過去曾因藏毒、偷車、搶劫、擁槍等多項罪名入獄。警方也表示，奇洛是一隻還有1個月就要滿3歲的比利時牧羊犬，牠年輕而有活力，是訓練成績優異的警犬，也是特警隊的最佳夥伴。目前多家機構正在審視相關影片，以確定警方是否有必要在此案中使用致命武力。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】