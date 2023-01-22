農曆新年美國加州蒙市槍擊案 目擊者：疑兇攜槍身上掛好幾圈子彈
美國加州華埠蒙市當地時間1月21日晚上舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊事件，警方確認案中9人死亡，槍手是男性。在蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park，美國華裔普遍稱該市為蒙市）經營海鮮燒烤餐廳Clam House的店東稱，收留了3名逃命的倖存者。
RMG News稱槍擊案發生在當地時間晚上約10時30分（香港時間22日下午2時30分），地點在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue）。《洛杉磯時報》引述執法人員消息稱，事件發生在當地時間晚上10時（香港時間22日下午2時）。
發生槍擊案的蒙市位於洛杉磯縣（Los Angeles county），距離洛杉磯市中心約11公里。
《洛杉磯時報》引述名為Seung Won Choi的海鮮燒烤餐廳東主稱，案發時有3人衝進他的店舖並叫他鎖門。Seung Won Choi的店開在案發現場對面。
3名在他襲擊內避難的人說，槍手持半自動武器，身上還掛了數圈子彈。一旦子彈用罄他就再重裝。
這位或為蔡姓的店東稱，他相信槍擊案發生在區內一間舞廳。
該報稱暫時未知涉案疑犯是否已被捕。
i24news.tv報道稱，根據急救人員稱，有16人受傷，當中2人重傷，以及至少10人死亡。急救人員稱所有受害者已被送往該區醫院。
RMG News稱，在案發生後數小時的當地時間早上12時30分（香港時間22日下午4時30分），警方仍未能確定案中確實死傷人數。
延伸閱讀：
▼案發後救援人員報告現場已有10死6傷，受害人合計10名：
▼有網民在Twitter上載案發現場照片：
▼槍擊案發生的地點：
數以萬計的人在當地時間21日下午聚集，參加期兩天的節日活動。這被認為是該區最大的節日之一。
根據有關方面的安排，是次節日慶祝活動在21日當地時間早上10時至晚上9時舉行。22日則在當地時間早上10時至晚上7時舉行。
▼蒙市Twitter賬號在1月20日發文宣傳有關當地農曆新年的慶祝活動：
▼有網民在案發後於Twitter上載影片，片中是當地慶祝活動舉行的情形：
美國華埠蒙市農曆新年發生的槍擊案，案發現場在一個舞廳？
名為Seung Won Choi的海鮮燒烤餐廳東主稱，他相信案發在區內一個舞廳。此外Twitter上有網民轉發一張據稱是一個舞廳內有人倒地的照片，但暫時未能確認真偽。
位於美國加州的蒙市是華埠？
美國華裔普遍簡稱蒙特利公園 （Monterey Park）為蒙市，譯名為蒙特雷公園城。它是美國加州洛杉磯縣一小城市，位於於洛杉磯市東面。根據2010年人口普查，全市有60,269人，亞裔佔逾三分之二，當中絕大多數為華裔。蒙市在美國華人主要聚居城市中佔有重要指標地位。