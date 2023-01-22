農曆新年美國蒙城舞廳槍擊案　倖存者目睹疑兇持長槍無差別掃射

美國加州眾多華人聚居蒙市在當地時間1月21日晚上舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊案，案中10死10傷，槍手是男性，仍然在逃。美媒分析稱，案發第一現場是名為Star Ballroom Dance Studio（舞星大舞廳）的舞蹈教室，惟消息有待警方證實。



名為Wong Wei的當地居民向《洛杉磯時報》說，他有一位朋友案發時身在舞廳內。

當槍手開始開槍，她正好在洗手間內。當她走出來時，看到槍手以及3具遺體。

她說死者分別是2名女子，以及據說是舞廳老闆的人。

Wong Wei說，這位逃過一劫的女性朋友晚上11時逃到他的家。他引述她說，槍手持長槍作案，在場內看來是進行無差別掃射。他對該報說：「那些人不知這是為什麼，於是逃走。

農曆新年美國加州槍擊案：2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件。圖為路透社22日發布一張顯示案發現場內部的影片截圖。（Reuters）

警方：舞客尖叫 爭相逃出

來自洛杉磯縣治安官辦公室的 警監邁爾（Andrew Meyer）22日稱，警員接報到場時看到「人們尖叫着從現場湧出來」。他說警員進入舞池，而一同接報到場的消防員則照顧傷者。

邁爾稱傷者都已送院，情況由穩定至危殆不等。他說有10人當場死亡。

他說疑犯作案後逃離現場，仍然在逃。他說現階段確定行兇動機或是確定兇手是否針對任何受害人，是言之尚早。

哥倫比亞廣播公司（CBS）22日稱，此外官方稱注意到在阿爾漢布拉（Alhambra）發生一宗事件，正在調查是否與蒙城槍擊案有關。兩地相距約3.2公里。不過官員稱在阿爾漢布拉發生的事件中無人受傷。

農曆新年美國加州槍擊案：2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件後，警方在案發現場附近調查。根據在案發現場開店的海鮮燒炸店東主稱，他相估案發地點是一個舞廳。（Reuters）

餐廳東主收留3倖存者

在蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park，美國華裔普遍稱該市為蒙市）經營海鮮燒烤餐廳Clam House的店東稱他收留3名逃入餐廳內的倖存者。東主之後說，他相信案發第一現場是在一間舞廳。

英國天空新聞22日稱，警員在當地時間21日晚上10時20分到場時，發現有人在一舞廳外尖叫，據報它就是Star Dance Studio。

Twitter在同日較早時流傳一張照片，發相的人稱這是在案發現場的舞廳所拍。相中可見有人已倒卧地上，另外有一些人急急離開、神色慌張不已。

▼Twitter上有網民直言，第一案發現場是Star Dance Studio：

▼有網民在Twitter發布據稱為第一案發現場的照片，並指該處是Star Dance Studio，與路透社發布的現場圖片中顯示「舞星大舞廳」英文店名相似。從相中可見有人躺卧地上，另有一些人似在匆忙離開：

▼有網民在Twitter發布據稱為第一案發現場的照片，並指該處是Star Dance Studio，與路透社發布的現場圖片中顯示「舞星大舞廳」英文店名相似。從相中可見不止一人倒地，但只看到雙腳：

▼發布據稱是第一現場圖片的Twitter賬號，將有關圖片與在Google找到的舞廳作並排比對，可見兩者在地板及窗簾等陳設有相似之處：

出事學校也是華人聚腳地

美媒所指發生槍擊案的「舞星大舞廳」，從裝潢看來已頗有歷史。從網上蒐集得到的資料可見，舞廳除了是「舞林中人」聚腳地，也是當華人舉辦活動的場地之一。例如在北美洛杉磯華文作家協會2017年在該處舉行聖誕新年聯歡會。

RMG News稱槍擊案發生在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue）。從網上蒐集得到的資料可見，「舞星大舞廳」正是座落於此。

此外從網上蒐集得到的資料可見，名為Star Dance Studio的舞廳內部陳設與網民轉發的案發現場照片相似。

《洛杉磯時報》引述執法人員消息稱，事件發生在當地時間晚上10時（香港時間22日下午2時）。RMG News則稱，槍擊案發生在當地時間晚上約10時30分（香港時間22日下午2時30分）。

發生槍擊案的蒙市位於洛杉磯縣（Los Angeles county），距離洛杉磯市中心約11公里。

i24news.tv最初報道稱，根據急救人員稱，有16人受傷，當中2人重傷，以及至少10人死亡。急救人員稱所有受害者已被送往該區醫院。

當地警方在香港時間晚上7時左右證實，案中至少9人死亡。肇事槍手是男性。

警方其後在香港時間晚上7時50分證實，案中死亡人數為10人。

延伸閱讀：



▼案發後救援人員報告現場已有10死6傷，受害人合計10名：

▼槍擊案發生的地點：

根據台灣東森新聞，蒙市的姐妹市有中國大陸泉州市、廣州市和潮州市，以及位於台灣新北市的永和。70年代有不少台裔美國人遷入，因此被稱作是「小台北」。

▼有網民在案發後於Twitter上載影片，片中是當地慶祝活動舉行的情形：