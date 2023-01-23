農曆新年美國加州槍擊案　在逃兇徒容貌曝光　警：疑是亞裔中年男

美國加州眾多華人聚居的蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park，美國華裔普遍稱該市為蒙市）當地時間1月21日晚上舉行的農曆新年慶祝活動發生槍擊案，案中10死10傷，案發第一現場懷疑是名為Star Ballroom Dance Studio（舞星大舞廳）的舞蹈教室。

警方在案發約12小時後再開記者會交代更多細節，指槍手初步相信是亞裔男性，行兇動機未明，仍然在逃。



警方透露，槍擊案中10名死者的性別分別為5男5女，而10名傷者的狀況介乎穩定至危殆。行兇者方面，警方根據目擊者初步描述表示他可能是亞裔男性，年齡估計為30至50歲，仍未落網。

舞星大舞廳槍擊案發生後約20分鐘，3.2公里外阿爾漢布拉（Alhambra）另一間舞廳被指亦受襲。警方表示，阿爾漢布拉的案件中無人受傷，未肯定兩宗事件是否有關連，但懷疑都與同一槍手有關，槍手可能犯案後使用一輛白色貨車逃走。

由於事發為中國農曆新年的年三十晚，受害者為華裔人士，令人懷疑事件或與仇恨罪案有關。警方表示仍未確定案件是否涉及仇恨罪案或農曆新年，詳情須繼續調查。

洛杉磯警方其後發佈從閉路電視拍到的疑犯容貌。從照片可見，疑犯面形瘦削，鼻尖，戴長方形框眼鏡，身穿深色大衣，頭戴深色為主、白色花紋的冷帽。通告描述他身高約5呎10吋，體重約150磅。

農曆新年美國加州槍擊案，警方發放閉路電視照片，追緝在逃兇徒。（路透社）

餐廳東主收留3倖存者

在蒙市經營海鮮燒烤餐廳Clam House的店東稱他收留3名逃入餐廳內的倖存者。東主說，他相信案發第一現場是在一間舞廳。目擊者則指，槍手手持半自動武器，身上還掛了數圈子彈，一旦子彈用罄他就再重裝。

Twitter在同日較早時流傳一張照片，發相的人稱這是在案發現場的舞廳所拍。相中可見有人已倒卧地上，另外有一些人急急離開、神色慌張不已。

▼Twitter上有網民直言，第一案發現場是Star Dance Studio：

出事學校也是華人聚腳地

美媒所指發生槍擊案的「舞星大舞廳」，從裝潢看來已頗有歷史。從網上蒐集得到的資料可見，舞廳除了是「舞林中人」聚腳地，也是當華人舉辦活動的場地之一。例如在北美洛杉磯華文作家協會2017年在該處舉行聖誕新年聯歡會。

RMG News稱槍擊案發生在西加維大街122號（122. West Garvey Avenue）。從網上蒐集得到的資料可見，「舞星大舞廳」正是座落於此。

此外從網上蒐集得到的資料可見，名為Star Dance Studio的舞廳內部陳設與網民轉發的案發現場照片相似。