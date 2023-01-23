美國舞廳槍擊案　兩熊貓裝甲車「包夾」疑兇貨車　能擋AK-47步槍

加州洛杉磯近郊的蒙特利公園市發生重大槍擊案，當地警方追捕嫌犯過程當中，不敢掉以輕心，警方大陣仗出動精銳特種部隊（正式名稱：特別武器和戰術處，SWAT）追捕，以及有堅強防護力的熊貓（BearCat）裝甲車，不過，目前只發現一位亞裔男子在白色貨車內自盡，還無法確定行兇動機與兇嫌到底有多少人。



農曆新年美國加州槍擊案：2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件。圖為美國加州美國特種武器和戰術部隊（SWAT）包圍一輛相信涉案的貨車。執法人員最後在車上發現一具遺體，即涉案疑犯Huu Can Tran。他是吞槍自盡。（Reuters）

綜合外電報道，洛杉磯警方這次遭遇重大槍擊案，毫不馬虎，但因不清楚兇嫌實際人數與火力，警方出動精銳特種部隊展開圍捕，為了確保警方攻堅人員的安全，有裝甲防護力的熊貓裝甲車也出動。

加州警方出動可擋AK-47的熊貓裝甲車追捕嫌犯。（示意圖／翻攝自Lenco Armored Vehicles）

這種裝甲車是由麻省的Lenco Industries生產製造，多為美國執法單位採購使用，能夠有效防禦輕型火器、土製炸彈的攻擊，霹靂小組多次搭乘這款裝甲車趕赴許多槍擊案現場，曾發生過有歹徒使用AK-47步槍射擊裝甲車，但是裝甲車毫無損傷。台灣警方也採購過同款的裝甲車，這款裝甲車也曾出現在許多荷里活拍攝的動作片當中。（編按：包括出現在2016年《叛諜追擊》系列第5集《叛諜追擊5：身份重啟》。）

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