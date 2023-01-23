談血洗美國加州舞廳槍手　前妻憶述「這件事」讓他當場發火

撰文：許懿安
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美國加州（California）洛杉磯縣蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park）舞星大舞廳1月21日廳發生槍擊案，10死10傷。72歲姓名譯音為陳友勤（Huu Can Tran）的亞裔男子在警方追捕下自轟身亡。他的前妻稱，陳男個性不暴力但易怒。

案發在21日晚上約10時，陳男闖進蒙市舞星大舞廳（Star Ballroom Dance Studio）開槍掃射，造成10死10傷的慘劇。約17分鐘後，他持槍來到阿爾漢布拉（Alhambra）一間名為Lai Lai Ballroom & Studio的舞廳，所幸有人奪去他手上槍枝才沒造成傷亡。他之後逃離現場。

陳友勤在逃避警方追捕期間，在一輛他用來逃走的白色貨車中自戕身亡。

農曆新年美國加州舞廳槍擊案：疑兇在舞星大舞廳殺人後，持槍來到阿爾漢布拉（Alhambra）一間名為來來的舞廳準備行兇，所幸有人奪去他手上槍枝才沒造成傷亡。他之後逃離現場。圖為2023年1月22日案發翌日，來來舞廳閉門謝客。（Reuters）

就這樣，一名熱愛跳舞的男子這樣結束自己的一生，也在他曾經活躍的舞池留下不可磨滅的傷痕。

一些媒體如《每日郵報》及《獨立報》等引述認識陳男的人稱，他曾是「舞星大舞廳」常客。20年前他在舞廳內非正式地教人跳，在舞廳與前妻邂逅。他趨前對她自我介紹，免費教她跳舞。兩人相識不久便結婚。

根據她向美媒展示的結婚證書，陳友勤來自中國。從他的姓名看來，他有可能是越南裔人士。

疑犯被指為人易怒

這名女子因事件性質敏感，不願透露姓名。她說陳友勤並不暴力，也從未對她施加暴力，但為人易怒。她自稱曾跳錯舞步，陳男為之不高興，因他認為這讓自己看起來很糟。

女子稱陳男很快對她感情冷卻。他2005年訴請離婚，法官翌年批准。

另一名認識陳男多年的人稱，陳男是舞廳的常客。他說陳男的家距離舞廳僅5分鐘車程，他幾乎每晚都來。

此人在2000年代至2010年代初期與陳男相熟，他稱陳男不時抱怨舞廳內其他導師不喜歡他，以及說他壞話。這人補充說，陳男對那裏很多人有敵意。

他也憶述陳男為人易怒，以及不信任別人。

農曆新年美國加州槍擊案：2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件，令當地新年慶視祝活動隨之腰斬。圖為案發後警方車輛停泊在案發現場附近。（Reuters）

外界暫時未知陳男什麼時候不再在舞星授課，但他2013年遷往加州里弗賽德縣（Riverside County）赫米特（Hemet）。當地與蒙市相距112公里。

陳男此前在洛杉縣聖加布里埃爾（San Gabriel）居住約20年。這名熟人說，在陳男搬走後兩人失去聯絡，多年沒見。

陳男2013年將聖加布里埃爾的住處出售，之後在2020年於赫米特買下一個移動房屋（Mobile Home）。

陳男2002就一間名為「陳氏貨運公司」（Tran’s Trucking Inc.）的公司做商業登記。當時他也任職貨司機。公司2004年解散。

圖為路透社2023年1月22日發布的圖片，它是警方發放的閉路電視照片，顯示1月21日美國加州蒙特雷公園槍擊案疑犯的樣貌。（Reuters）

行兇動機有兩說　暫未證實

報道指，當地社區領袖、洛杉磯中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）表示，舞星大舞廳的老闆21日晚在舞廳舉行活動，他與當晚有出席活動的朋友以及其他社區領袖交談後得悉，當晚有一名女子獲邀出席活動，但他的丈夫沒被邀請，丈夫因此感到難過。這是流傳較廣，有關兇手動機的說法。

莊佩源說，他相信這名女子的丈夫就是疑犯，而他的行兇動機可能是妒忌。

另一個有關行兇動機的說法時，陳男曾是「舞星」員工，被開除後前來報復。

無論是那一個說法，執法部門都未有公開說明。

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