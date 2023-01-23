美國加州舞廳槍擊案槍手持有兇器疑屬非法

美國加州（California）洛杉磯（Los Angeles）蒙特雷公園（City of Monterey Park，美國華裔普遍稱之為蒙市）1月21日發生槍擊案。洛杉磯警長盧納（Robert Luna）22日稱，在疑犯用於逃走的車輛上發現的槍



蒙特雷公園一間舞廳21日晚舉行農曆新年慶祝活動期間，下午10時20分左右發生槍擊事件，10人死亡，10人受傷。在警方圍捕下，72歲亞裔槍手Huu Can Tran在白色貨車上吞槍身亡。

盧納稱，執法人員在車上發現彈匣供彈的半自動突擊步槍及外置的大容量彈匣。盧納稱相信在阿爾漢布拉（Alhambra）發現的武器，不是加州法例容許人們在此持有的。

盧納稱疑犯有多次槍枝，但沒說明確實有多少支。

農曆新年美國加州槍擊案：2023年1月22日美國加州蒙市發生槍擊事件。圖為美國加州美國特種武器和戰術部隊（SWAT）包圍一輛相信涉案的貨車。執法人員最後在車上發現一具遺體，即涉案疑犯Huu Can Tran。他是吞槍自盡。（Reuters）

反槍支暴力組織「媽媽們要求採取行動」（Moms Demand Action）創辦人沃茨（Shannon Watts）接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示：「這些毫無意義、可預防的槍擊悲劇象徵着美國持續的槍支暴力危機」。

沃茨說：「我們不必這樣活着，我們所愛的人也不應這樣死去。我們必須要求我們的領導人在各級採取行動，解決我國槍支暴力氾濫的問題。」

↓「媽媽們要求採取行動」：必須就停止槍支暴力採取行動↓

洛杉磯縣警察局長盧納（Robert Luna）指，這次槍擊事件再次把美國槍支管制問題拋到聚光燈之下。

加州經歷1989年斯托克頓（Stockton）校園槍擊及1993年發生在三藩市一間律師事務所的101槍擊案後，已成為全國槍支管制最嚴厲的州分。不過盧納仍認為「現狀行不通」，稱他們需要重新審視其正在做的事，以及怎樣做可能會更好。

英媒：加州槍支管制法仍不足

加州是全國槍支死亡率最低的州分之一。《華盛頓郵報》稱，多得嚴厲的槍支管制，與其他提倡相信現行法例的大多數州分相比，加州的槍支暴力問題確實已少得多。

英國天空新聞指，加州槍支管制法仍不足以震懾槍手，儘管這案件又再引發要求收緊槍支管控的呼聲，但從美國過去發生的那麼多單大規模槍擊案可知，在槍支管控方面，美國在不久的將來不太可能發生任何有意義的變化。