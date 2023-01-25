涉收費為中國遊客接機開路　泰國2警被控違法

中國網紅「臭蛋」拍片在抖音分享自己到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後，泰國警方1月23日交代案情。



泰國皇家警察發言人Atchayon Kraithong稱，一名「咩喳」（Sergeant Major，即高級警長）2022年11月在一次活動中向一間旅遊公司提議合作推出訂製警察護送服務，之後讓一名旅遊警察隊長到曼谷蘇萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）接一名中國旅客。

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根據咩喳的安排，旅遊警察隊長與這名中國旅客拿回行李後，帶她走快捷通道過關。他們離開機場後，2名交警沙展以車隊護送該名中國遊客前往她預訂好、在芭堤雅（Pattaya）的酒店。

這2名交通警察目前被控違反《陸路交通法》（Land Traffic Act）及《公務員標誌法》（Official Symbols Act）。

發言人Atchayon Kraithong說，警方會詢問旅行社和這名中國女遊客並核實影片中的說法，包括這次警察護送服務的價格是7,000泰銖及每人200泰銖小費，調查人員也將查明護送服務的時長及是否應因穿警服這樣做而被起訴。