中國女網紅稱花數千泰銖獲警察接機「開路」護送　泰國官方怒徹查

自邊境開放後，東南亞，尤其是泰國便成為其中一個最受中國遊客歡迎的目的地，1月9日，首批中國旅客抵泰後，更受到泰國副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）親率多名政府官員舉行儀式歡迎，猶如「明星走紅地墊」。

然而20日，一名到泰國玩的中國女遊客發片聲稱預定了「警車接機」，令平時花費3小時的路程變成1小時就到，更稱只要加錢就能預定到警察和警車開道服務，價格約為7000泰銖（約1675港元），引發爭議。事件驚動當局，旅遊警察局局長已下令進行嚴肅調查。



排隊、塞車是不少遊客抵泰後會面臨到的煩心事，日前，就有人聯繫到該女網紅，詢問她是否需要警察「開路」的服務。起初，女網紅對花錢就能僱傭警察一事存疑，但還是抱著試試看的態度接受了。

結果，她到達機場後，被告知不需排隊，可以使用「快速通道」服務，入境只需5分鐘。而一出機場，就有人舉牌等候她，還有身著警察制服的人員將其接送至酒店，沿途還拉了警笛。就這樣，該女網紅一路暢通無堵直達酒店，平日須花上3小時的路程，大大縮短至1小時。

相關影片在抖音發佈後，隨即引發網民熱議，有人認為「有錢能使鬼推磨」，也有人質疑警察在做副業，甚至認為畫面中的警察不是真的，而只是穿著警察制服角色扮演。

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不過，隨著當局介入調查，畫面中的警察身份也被證實。21日，泰國旅遊警察局發言人阿皮查表示，局長在得知情況後下令立即展開調查，經初步調查，確認片中警察是隸屬於旅遊警察1處副督察3分隊的Sompol警上尉。而影片拍攝時間為19日晚上約10時，當時香港航空HX671航班進入泰國，經確認，當天旅遊警察局沒有收到任何請求，需要讓蘇萬那普機場旅警在特殊情況下協助任何遊客。

當局指，旅遊警察局局長已下令進行嚴肅調查，查明片中警察是否多次利用職權進行相關行為。一經確認，將成立委員會嚴格調查事實並確定處罰，以儆效尤，因該行為對旅遊警察局，以至整個泰國皇家警察的形象都非常不利。

而據國家警察總署發言人阿卡揚介紹，片中所現的從入境開始就提供的便利手續是無法執行的。至於警車開道，需要充分考量開道安全或道路使用者的安全，如為學生車輛、前往執行宗教儀式或各種儀式的車隊，或在緊急情況下需要為政府中擔任不同職位的官員開道，但僅限執行重要的政府任務。請求警車開道，必須嚴格考慮上述標準，不允許任何人利用特權謀取個人舒適。

23日，曾在月初親赴機場歡迎遊客的阿努廷也就事件表示，泰國警方並沒有為遊客推出任何接機服務，警員兼職提供有關服務屬違法，違例者須受懲罰。

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此外，泰國總理府部長塔納功針對「該女網紅得到了內閣總理府一名司機的幫助」言論進行澄清，指事件絕對與他無關，他堅持與總理巴育相同的工作準則，堅決反對腐敗。在事件之初，他還詢問了他的司機和辦公室的所有部下，均得到了肯定回覆，即沒有任何人參與其中。

據泰國國家旅遊局局長育塔薩早前透露，今年農曆新年期間，共有2.94萬名中國遊客赴泰旅遊，佔2019年農曆新年期間中國遊客赴泰旅遊人數的7%。同時，預計創收約10.13億泰銖，佔2019年農曆新年期間中國遊客收入的10%。