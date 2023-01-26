巴育譴責警察收費為中國遊客接機開路　網民：大家都知泰國幾腐敗

中國一名網紅在抖音分享自己到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後，其影片不出所料地在泰國及國際社交媒體上引發熱議，許多網民要求警方交代事件。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）1月25日也在相關報道下留言，譴責警察提供這種「VVIP」服務。



網紅「臭蛋」20日在抖音發片分享自己預定警車接機的經歷，此事在泰國社交媒體上引起公憤，也有不少人感歎這是泰國貪污問題的冰山一角。

有逾140萬人追蹤的泰國新聞機構Shoot2China曝光這件事後，巴育在這間傳媒的在Facebook推文下留言表示，任何受僱為這名中國旅客提供「VVIP」服務的警察，都必須依法受懲罰。

警方發言人稱，若影片內的人員證實是警察，他們將面臨懲罰。布朗（Alan Brown）在泰國新聞網站The Pattaya News留言嘲諷道：「天哪！（他們將面臨）500泰銖罰款？」

中國網紅在抖音分享到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後引發熱議。（網頁截圖）

網民Upolu在《曼谷郵報》網站的報道下留言問：「有誰知道何時才開始在勝利紀念碑（Victory Monument）處決貪污警員？」

中國網紅在抖音分享到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後引發熱議。（網頁截圖）

Alenquier則形容這「只是貪污之地的又一天」，稱「沒想到，這個中國旅遊宣傳片非常快地就從頭版消失。世界大部份地區對這件事的憤怒將（讓它）成為每間報社頭版頭條並（讓這些傳媒）進行後續報道」。

中國網紅在抖音分享到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後引發熱議。（網頁截圖）

網民Bikeme也說，多年來，要找警察護送都很容易，唯一的問題是這名中國遊客這樣做到並在社交媒體吹噓它。

中國網紅在抖音分享到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後引發熱議。（網頁截圖）

Boerik說，6,000至7,000泰銖加小費，看起來十分便宜，「警方真的需要花費這麼多精力才能賺到這種數量（的錢）？我認為他們有比這個更好且更有利可圖的選項。但我可能錯了」。

中國網紅在抖音分享到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後引發熱議。（網頁截圖）

Cutie稱：「每個人都已知道泰國是有多腐敗。在貪婪的泰國，你能買到所有及任何東西。這沒什麼新鮮的」。

中國網紅在抖音分享到泰國旅遊時聘請警察接機的過程後引發熱議。（網頁截圖）

根據臭蛋的影片和泰國警方的說法，一名「咩喳」（Sergeant Major，即高級警長）2022年11月在一次活動中向一間旅遊公司提議合作推出這種警察護送服務，之後讓一名旅遊警察隊長到曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）接臭蛋。

根據咩喳的安排，旅遊警察隊長與臭蛋拿回行李後，帶她走快捷通道過關。他們離開機場後，2名交警沙展以車隊護送臭蛋前往她預訂好、在芭堤雅（Pattaya）的酒店。

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臭蛋花費7,000泰銖購買警車接機服務，另外再給每人200泰銖小費。

《曼谷郵報》25日引述泰國旅遊觀光協會（Association of Thai Travel Agents）主席集瓦拉達那蓬（Sisdivachr Cheewarattanaporn）稱：「這項服務是首次被宣傳。不僅國家，泰國警方聲譽也受損。」

集瓦拉達那蓬還說：「由於這絕對不是正確做法，我們不同意他們的行為。警察以往只會根據政府安排，協助護送和運送重要人物、團體或受邀國賓，沒有這樣的違法案例」。