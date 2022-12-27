巴西恐怖裸男闖女子家圖性侵　如蠻牛「用頭連撞2門」當場亡

巴西發生一宗離奇事件，一名疑似吸毒或酒醉的男子私闖陌生女子住處後試圖性侵。



從監視器畫面清楚看見，為了追上該名女子，他以「頭槌」方式失控衝撞玻璃窗和鐵門，最後體力不支倒地、當場失血過多身亡。

被嚇壞的女子回憶，事件發生後她徹夜未眠，看着佈滿血跡的家：「宛如殺了頭公牛！」

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根據外媒《每日郵報》報道，這宗事件於22日晚間發生在巴西東北濱海城市薩爾瓦多（Salvador），上身赤裸的佛瑞塔斯（Jacques Freitas）闖入豪宅後四處張望，接着居然一路小跑、用頭撞碎落地窗，只為順利進去客廳。

此時，獨自在家的女主人想盡辦法逃離，未料卻在泳池旁被全身血的佛瑞塔斯追上，不過佛瑞塔斯竟又朝院子鐵門衝過去，用力用頭把門撞開。

報道中還提到，連續撞頭的佛瑞塔斯當場身亡，他的頭上傷口很深，該豪宅管理員說明，監視器全拍下恐怖的經過，即使手都斷了，重傷的佛瑞塔斯仍不斷追逐女主人。

經當地警方調查後發現，佛瑞塔斯住處藏有各類毒品，包括大麻、蘑菇等，至於佛瑞塔斯是否在犯案前吸毒，則仍待進一步的調查釐清。

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