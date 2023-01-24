泰國女星Tangmo上富豪遊艇6小時溺亡懸案　9大疑點至今仍是謎

泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo、暱稱：西瓜姐）2022年2月墜河身亡，從一開始以意外結案，之後被推翻成為掩蓋殺人案，當晚船上的5個人說詞前後不一、形跡可疑，並異口同聲是她自己失足墜河，但屍體尋獲時，身上卻出現人為傷痕，加上有人拍到船上疑似有男女打鬥的畫面，引起眾多網友質疑整個案件有幕後黑手，試圖掩蓋事實，警方協助造假，群起激憤要替她尋求真相。



【Tangmo同船人士】

Tangmo在2022年2月24日和3男2女一同搭上遊艇出遊，分別是她的女經紀人Gratik、男船主Bo、船主男助手Jop、富豪Robert、名媛變性人Sand，而整艘船上，她其實只認識經紀人，其他人都是第一次見面。

【Tangmo死亡當日發生了什麼？】

Tangmo一行人上船後，約下午4點多先到加油站替船加滿油，當時有被碼頭監控拍攝到6人身影，晚間6點搭船抵達岸邊一間餐廳用餐，約8點結束離開，當時Tangmo還在餐廳拍照留念，一行人從雙喜橋開往拉瑪七世大橋，於晚間10點多，她墜河失蹤，同行5人稱因為船上廁所壞掉，她一時尿急，拉著變性人Sand的雙腳在船尾小便，一不小心才會失足墜海。

【意外墜河→謀殺案】

Tangmo在墜河後38小時找到遺體，起初被定調就是場意外，4月26日警方公布結案報告，其實調查期間，警方對Tangmo屍體做了3次屍檢，每次的傷口次數都不同，從一開始的11處，到後來變成22處，最後一次定案為26處，其中一張傷口照更被發現是盜用英國某宗案件的傷者照，被網友和媒體認為錯漏百出。

有「泰國柯南」之稱的神探Atchariya（天才大叔）跳出來召開記者會打臉警方，公布一段驗屍影片指控警方破壞屍體並造假，5月26日Tangmo媽媽突然換掉律師，稱看過女兒手機被刪除的照片還原後，認定女兒是遭到謀殺，和神探合作要求重啟調查，神探更稱有掌握到關鍵證據，會和警方進行終局之戰。

點擊圖片快速了解，Tangmo離奇溺亡9大疑點：

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【疑點1：同船人說詞不一】

－Tangmo墜海後，同船5人隔了30分鐘才通報警方，但在搜救隊抵達前就已離開現場，經紀人Gratik在節目聲稱大家有在現場找到凌晨3點多，之後就回家休息，但其實5人被監控拍到在凌晨1點多就離開現場，開車前往碼頭附近的加油站，一群人下車聚在一起討論事情，當時還多了一名神秘男子加入會合。

－經紀人Gratik事後在節目被問到為何先離開現場？她聲稱因為太想念獨自待在家的女兒，覺得Tangmo應該「可以自己回家」，想說就回家等她，遭到主持人傻眼砲轟。

【疑點2：5嫌疑人身上都有傷痕】

同船的5人聲稱Tangmo是在船尾小便時失足墜海，但根據當地媒體拍攝到當天的畫面中，可見5個人身上都有出現不明傷痕，變性人名媛Sand的額頭及手腕內側上有紅色抓痕，船主Bo和富豪Robert手臂上也都有傷，由於Tangmo屍體被發現時，指甲是斷裂反摺的，疑似生前用了極大力氣去抓東西，對照5人的傷痕也引發外界諸多聯想。

【疑點3：合照疑似合成P圖】

－Tangmo當天上了遊艇後，拍攝約500多張的照片，但大多數遭到刪除，有人指出當晚Tangmo和經紀人Gratik最後的合照是以拉瑪8橋為背景，根據調查及附近居民指出，拉瑪8橋在每晚9點就會關燈，而照片中的大橋還是亮著燈，但拍攝時間卻是晚間9點56分，質疑5名嫌疑人更改了照片拍攝時間製造假象。

－Tangmo和經紀人Gratik拍下這張合照時，兩人坐在船頭，Tangmo一手勾著經紀人，看似親密，但被專家指出疑似有修圖痕跡，像是指甲顏色不同、人物周遭光源不同等等，有好友指認照片中Tangmo的手有些奇怪，像是別人的，加上有網友發現Tangmo死後，IG突然被刪掉多張照片，猜測這些刪掉的照片極有可能就是被用來合成P圖的。

【疑點4：命案快艇遭掉包？】

有網友比對事發前後的快艇照片，發現雖然外觀乍看極其相似，但有人指出Tangmo墜河後被新聞拍到的影片中，船隻的擋風玻璃邊框從白色變成銀色，船身側邊的擺設也完全不同，而該輛富豪快艇其實很常見，不同影片中都有看到同款但不同型號的船隻，被猜測他們可能在事發後偷換了一輛新船，試圖消滅證據。

【疑點5：警方驗屍報告和屍體不符】

－警方的驗屍報告中，只有在Tangmo的大腿和腳有發現傷痕，但根據第一位看到Tangmo屍體的人表示，Tangmo的頭頸部及手腳全都有傷，頭部有遭重擊的傷口、眼睛有瘀傷、一顆眼球凸出、脖子及手腳也有勒痕、牙齒有斷裂等等。

－神探公布的驗屍影片指出，Tangmo的遺體疑似被偷偷運到一處非正規的場所檢驗，且驗屍人員還直接用螺旋槳在大腿模擬被割傷的過程，怒指屍體是一件命案中的重要證據，驗屍不可能會去大動作移動遺體，從來沒看過這種驗屍方法，認為警方結案時會多出這麼多傷口，就有可能是這時候弄傷的。

－由於外界質疑聲浪愈來愈大，警方展開第2次屍檢，當時有讓已退休的知名女法醫Dr. Pornthip加入勘驗，唯一條件是只可觀看不可動手，Dr. Pornthip事後解釋，當時並沒看到頭頸部有受傷、牙齒斷裂等等狀況，另名驗屍人員解釋，是因為河水太髒有細菌，才會導致眼球凸出及肌膚發紅，讓外界有受傷錯覺。

【疑點6：傷口不是用螺旋槳割傷】

－Tangmo身上最大的傷口位於右邊大腿內側，被挖出一個長26公分、深度4.5公分且深可見骨的傷，警方稱是她從船尾落水時遭螺旋槳割出的傷口，但當地知名女法醫Dr. Pornthip稱傷口切口平整，加上遊艇往前高速行駛時，由船尾掉落會被水流往兩側推開，不太可能被捲入船底遭螺旋槳割傷，打臉警方說詞。

－神探與一名外科醫生聯手調查，測試Tangmo的腿究竟可能是被什麼利器劃傷，最後在一支監控影片中發現，當時船主Bo曾拿出一把K2摺疊刀開酒瓶，外科醫師用豬肉當成人類大腿肉，使用K2刀切入，發現切口的形狀、深度及寬度都和Tangmo的腿傷幾乎吻合，加上有監控拍到出發前船主Bo在船上有拿出某種物品開酒瓶，動作和打開K2刀的手法極為相似，認為這代表船上有利器，更加深了他對K2刀就是兇器的猜測。

【疑點7：Tangmo墜河前就受傷】

Tangmo屍體被打撈上岸後，當地媒體拍攝的影片中可看到Tangmo一被抬上岸，屍體頭部的位置還噴出鮮紅的血液，且Tangmo衣服上有凝結後的血塊，專家表示，人如果是掉進水裡才受傷，血液會被水沖散，不會在衣服上殘留血塊，因此認為Tangmo是在墜河前就受傷。

【疑點8：Tangmo死時手裡緊抓沙子、肺部有泥土】

Tangmo的屍檢報告指出，她死時手裡緊緊抓住一把沙子，且肺部、胃部和氣管裡都是泥巴，呈現非常詭異的狀態，神探請來潛水人員下水檢驗，意外發現5位嫌疑人聲稱Tangmo的墜河處，水裡都是沙子，沒有泥巴，另一處距離60公尺的地方也一樣只有沙，但距離這兩處500公尺的運沙船碼頭水裡則都是泥巴，神探因此認為這一處才是真正的墜河地點，且可能不是命案的第一現場。

【疑點9：警方離譜辦案】

在整宗案件調查過程，警方的辦事態度遭到各界質疑抨擊，除了上述提到的屍檢問題外，警方更將重要的證物－遊艇放在戶外暴曬，任由風吹雨淋，完全沒有好好保護；此外，事發後沒有即時把5個嫌疑人帶回警局錄口供，而5個嫌疑人拒絕血液檢查時，警方竟然也同意，直到隔天才收集嫌疑人的血液檢查。

神探Atchariya接連抨擊警方失職，5月3日向警察總部提出相關文件，要求懲處相關人員，5月18日警察總部發出公告，將承辦Tangmo案件的4位高層主管：一區警察總長、一區調查指揮官、暖武里府總司令、暖武里府警察局長等人進行紀律調查。

雖然神探Atchariya持續抗爭，但最後Tangmo媽媽認為沒有確切證據，不願以謀殺罪控告，擔心自己會被反控誣告，但神探抱持相反意見，兩者意見分歧不歡而散，雖然神探一度成功以謀殺罪提交給檢察官，但Tangmo媽媽撤銷告訴，最後甚至拒絕再對5名嫌疑人進行調查，Tangmo媽媽的生日會還邀請2名富豪嫌疑人，還收對方當乾兒子，派對上3人同桌慶生，畫面相當諷刺。

9月再度開庭，Tangmo媽媽卻宣布從此案民事、刑事訴訟中的共同原告，撤回自己的名字，被告給了她40萬泰銖（約35萬元台幣）的現金，以及2張共160萬泰銖（約140萬元台幣）的支票，此外，被告每月還必須支付3萬泰銖（約2.6萬元台幣），時效長達20年，或是直到她過世為止，總共獲得了920萬泰銖（約809萬元台幣）的賠償金，雙方達成民事上的和解，出庭時被拍到滿面笑容的神情，再度引發爭議，而Tangmo的真正死因也似乎再難被查清。

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