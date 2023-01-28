金與正：朝鮮與俄羅斯軍民站在同一戰壕裏

朝鮮領袖金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正1月27日發表講話，她批評美國把大批軍事裝備投入烏克蘭境內，又指朝鮮將始終跟俄羅斯軍民站在同一條戰壕裏。



據朝中社報道，金與正指責美國不斷製造大大小小、令人憂慮的活動，現在更顯得越過紅線，致使整個歐洲大陸瀕臨嚴重的戰爭危險。

她批評美國把大批軍事裝備投入烏克蘭境內，日前又正式公布決定向烏克蘭提供主戰坦克，更加明確其反俄對抗立場，她形容「這背後隱藏着美國企圖進一步擴大代理戰爭毀滅俄羅斯來達到其霸權目的的險惡用心。」

金與正指，要不是美國，世界會比現在更光明、更安全、更平安，她批評美國對俄羅斯戰略安全構成嚴重威脅，是迫使地區形勢陷入像今天這樣惡劣地步的罪魁禍首，又把大批地面攻擊用戰鬥裝備投入到烏克蘭，迫使戰爭狀況逐步升級，「我對此深表憂慮並予以強烈譴責。」

她指，烏克蘭戰場絕不是20年前美軍主戰坦克橫行霸道的中東沙漠，她堅信美國和西方誇耀的任何武器裝備都會在俄羅斯軍隊和人民面前統統被燒毀，變成廢鐵。

她最後指「我們將始終跟奮起投入維護國家尊嚴和名譽、守護主權和安全鬥爭的俄羅斯軍民站在同一條戰壕裏。」