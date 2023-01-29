WHO更新應對輻射和核緊急情況關鍵藥物清單

世界衛生組織（WHO）1月27日在網站更新應對輻射和核緊急情況建議儲備的藥物清單，這是自2007年以來的首次。世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）說，這份清單花了2年多的時間準備。



俄羅斯衛星通訊社28日稱，世衛27日更新應對輻射和核緊急情況建議儲備的藥物清單。

世衛網站發布的「世衛更新用於應對輻射和核緊急情況的關鍵藥物清單」，這些藥物儲備建議，包括防止或減少輻射影響的藥物，或在接觸輻射後用於治療損傷的藥物。

世衛指：「在輻射緊急情況下，人們可能暴露在劑量從微不足道到危及生命的輻射中。各國政府需要迅速為有需要的人提供治療」世衛表示，各國政府須做好準備，保護人民的健康，並立即對緊急情況作出反應，這包括隨時準備救生藥物，以降低風險並治療輻射造成的傷害。

世衛發布的清單稱，輻射和核緊急情況可能導致暴露在高劑量輻射下，這足以導致嚴重健康後果甚至死亡。因此，各國政府對此類威脅迅速作出反應是極其重要的。然而，根據向世衛秘書處提交的年度報告，很多國家仍缺乏應對輻射緊急情況的基本要素。而本次更新內容考慮的潛在情況包括核電站、醫療或研究設施的放射性或核緊急情況，或放射性材料運輸期間發生的事故，以及惡意故意使用放射性材料等。

根據清單具體內容，典型的輻射應急儲備包括以下藥物：

● 穩定碘，用於阻止或減少甲狀腺對放射性碘的吸收；

● 普魯士藍（Prussian blue），用於去除人體內部的放射性銫 （Cs）和鉈 （Tl）

● 在急性輻射綜合症（ARS）情況下，用於緩解骨髓損傷的細胞因子

● 用於治療嘔吐、腹瀉、以及感染的其他藥物