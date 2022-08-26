烏克蘭局勢｜札波羅熱核電一度斷電　澤連斯基：陷核災僅一步之遙

烏克蘭東南部的歐洲最大核電站，札波羅熱核電廠在8月25日一度與電網斷開，需要啟動後備發電機才能維持反應堆冷卻。烏克蘭總統澤連斯基（Volodomyr Zelensky）稱差點就要發生核事故災難，批評俄羅斯攻擊核電廠。



外電報道，指核電廠弣近1座燃煤發電站電纜起火，中斷了對核電站的供電。燃煤發電廠與核電站之間有4條電纜，其中3條已被破壞。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，餘下1條電纜25日發生火災，導致煤電廠無法供電給核電廠的安全與冷卻系統，是札波羅熱核電廠首次完全斷電。

圖為8月19日，札波羅熱核電廠的6個反應堆。俄烏戰事在核電廠的附近進行。（AP）

烏克蘭方面表示，是俄軍砲擊該座燃煤電廠附近的地方起火所致。目前烏克蘭已啟動備用柴油發電機，核電廠恢復運作。澤倫斯基表示，若不是核電廠員工在停電後行動，那現在就要發生核災，「俄羅斯讓烏克蘭和全歐洲距離陷入輻射危機只剩一步之遙。」

扎波羅熱核電廠位於扎波羅熱州安赫德市，在3月被俄軍佔領，不過核電廠內的仍由烏克蘭方面操作，俄方反指停電是烏克蘭方「挑釁行動」所致。

國際原子能總署（IAEA）對核電站安全表達嚴重關切，總幹事格羅西（Rafael Grossi）發表聲明，指每天扎波羅熱核電站附近都會發生意外，已不能再浪費時間。IAEA已成立小組，準備前往核電站檢視。IAEA稱俄烏已接受一項提案，專家小組有望很快前往札波羅熱。