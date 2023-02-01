台灣女星安于晴遊泰遭黑警勒索　泰國家警察總長道歉

泰國警察涉嫌向一名到曼谷遊玩的台灣女藝人勒索錢財，泰國國家警察總長道歉。



泰國《民族報》報道，泰國國家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）在星期二（1月31日）的記者會上說：「我們還是有很多好的警察。我們一定要鼓勵好的警察，並對付那些害群之馬。」

丹隆薩說：「我要強調，大量遊客到我們這座城市遊玩。移民警察、旅遊警察和地方警察一定要為遊客提供最好的保護。對於已發生的事件，如果有任何不當的行為，作為國家警察的負責人，我向這單事件的受害者道歉。」

他也說，被證實有罪的人都會受到懲罰。

台灣女藝人安于晴（Charlene An）日前在社媒平台貼文稱，1月5日凌晨她和幾個朋友在曼谷通過Grab召車回酒店，汽車在一個臨檢站被截停。

33歲的安于晴說，當時她帶了電子煙，泰國警察警告說，她可因此面對刑事指控。她支付了2萬7000泰銖後，警察就讓她和朋友們離開。

安于晴的貼文引發了泰國和台灣網民的關注。泰國警方起初駁斥安于晴的說法，後來卻在上星期四（26日）為事件成立了一個事實調查委員會。

事實調查委員會星期一（30日）宣布提控7名警察，罪名為「瀆職或對特定的人造成損害，或玩忽職守且具有不誠實意圖」。

曼谷市總警察局同一天成立了另一個紀律小組，對這7名警察啟動調查。

涉案的7名警察包括兩名警監（Captain）、兩名高級警曹（Sergeant Major）和三名警曹（Sergeant），目前暫時被調離原有崗位。調查仍在持續進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

