32歲台女星遭「泰國黑警」勒索　當地網友齊聲援　泰警火速回應

撰文：中天新聞網
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32歲台灣藝人安于晴近日稱她赴泰國旅遊無故遭到警察勒索金錢。對此，昨日泰國警方表示將調查此事，若當地警察真的犯罪，會立刻採取法律行動，無需等待當事人報案。

根據《聯合新聞網》報導，安于晴1月初在IG Story表示，她1月4日和朋友在中國駐泰使館附近被當地警察攔截，警察表示她們有罪，也不給她們使用手機的機會。

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安于晴耗了一個多小時，才驚覺警察只是要錢，警察還稱自己是「比較貴」的警察，最後他們數了2萬7000泰銖給警察，避開攝影機花錢消災。近日有泰國網友把安于晴的IG Story譯成泰文在網上公開，引起當地網絡社群關注。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，安于晴遭攔檢的匯狂區（Huai Khwang）分局局長英佑（Yingyos Suwanno）昨天表示，安于晴提到的區域沒設立臨時檢查站。

泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）表示，安于晴一行人12月29日抵達，1月5日離境。警方會找司機問話，確認她的說法。

阿查勇指出，警方透過Instagram和Facebook，也透過駐泰辦事處聯繫安于晴，但尚未得到回應。阿查勇說，會仔細調查此事，若警察真的犯罪，會立刻採取法律行動，無需等待當事人報案。

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