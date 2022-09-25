世上最危險工作？工人坐氫氣球採松子 慘被吹走空中失蹤兩日兩夜
撰文：DailyView網路溫度計
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許多人愛吃堅果，松子營養價值高可入藥可當零食，但採松子被稱作是「世界上最危險的工作之一」，因松樹的松子長在約10米高的樹頂，每年都有不少採松子工人不慎掉下樹的意外。
近年發展出讓工人乘坐氫氣球，可以直接飛到高處採集，但近日卻發生工人搭氫氣球時飄走，最後跌在一棵樹上，才結束兩天兩夜的飄流之旅。
再是人工高，遇着這種工作環境，也不是人人敢做吧！（按圖了解）
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據《周刊王CTWANT》報道，大陸黑龍江省一名男子在採集松子時，因下方安全繩鬆脫，乘坐的氫氣球就這樣飄走，男子當下打電話通知老闆，老闆遠端教他如何自救，用鉤子幫氫氣球排氣，但都徒勞無功，氫氣球還是繼續向上飄浮。
男子在空中飄了兩天兩夜，離工作地點超過300公里才跌落在一棵樹上，最後警方靠手機定位系統才找到人。男子也因兩天兩夜沒有吃東西，加上摔在樹上造成腰受傷，被救下後也立刻送醫治療。
不少大陸媒體報道此事，表示東北多地都曾發生類似意外，因為秋天是松子的盛產季節，每年都會吸引有大批人上山「打松塔」，不過這份工作雖然高薪卻相當危險。
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