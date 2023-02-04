氣球飛到哪？中國氣球成美國人熱話　蓬佩奧與小特朗普「獻新猷」

美國國防部2月2日聲稱發現了來自中國的「間諜氣球」，造成外交上衝擊中斷了國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪華計劃。但在美國國內，卻成為了週末茶餘飯後的一時熱話。



當得悉到一個氣球高調在蒙大拿上空出現後，美國人紛紛把目光聚焦到天空。氣象學家也加入追蹤氣球，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）製作了說明圖，顯示氣球的預計路線，而北卡羅來納州的一位氣象學家亦分享了一張插畫，顯示氣球預計在4日前飛過北卡羅來納州。

圖為2月2日，中國的氣球飄至美國蒙大拿時的照片。氣球現正往東方飄去。（Reuters）

國家氣象局在密蘇里州堪薩斯城的分區總局在3日表示，當天下午可以在其位於普莱森特山的辧公室外看見這個氣球，並強調：這肯定不是他們的氣象氣球。

除了氣象學家外，網民也把注意力集中在氣球上，「#ChineseSpyBalloon」「#ChinaBalloon」成為了網絡熱搜。很多人張貼着聲稱拍攝到氣球行蹤照片，其中包括一些所謂「擊落照片」，當然國防部至目前還未命令擊落氣球。

北卡羅來納州的警方還特別提醒民眾，不要「拿手槍想着擊落氣球」。子彈當然沒可能打至平流層，對天開槍還有機會讓子彈落在意外的地方。

馬里蘭州索爾茲伯里的一位氣象學家薩特菲爾德（Dan Satterfield）在個人Twitter上分享了NOAA的預測，並表示氣球的路徑可能會改變：「不過要把氣球降至民航客機的高度，才會有明顯的改變。」

根據目前的預測，氣球會往東邊方向移動，最終飄離美國進入大海。不論如何，人們在這段時間將繼續觀察着氣球動向。

↓↓NOAA預測氣球的路徑

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3日評論事件，稱拜登政府拒絕擊落在美國上空的中國間諜氣球，其軟弱令人生氣。他說中國就是因為這樣，接現愈來愈大膽。

他重提2020年7月美國突然要求關閉中國駐侯斯頓總領事館一事，稱當他們發現中國共產黨在監視美國民眾後，便下令使館關閉。

蓬佩奧：圖為2022年2月25日，美國中央情報局前局長、前國務卿蓬佩奧在佛羅里達州出席保守派政治行動會議。（Getty）

繼美國前總統特朗普（Donald Trump）建議注射消毒劑防治新冠病毒與建議抗瘧疾藥物治療新型冠狀病毒感染（COVID-19），他的長子在提供不切實際甚或危險的解決方法方面，「再獻新猷」。

小特朗普（Donald Trump Jr.）在Twitter推文中說，如拜登政府軟弱到無法將氣球擊落，或許就讓蒙大拿州的民眾來做吧。他還說，他想那些人是有能力和決心這麼做。不過向遠在高空的氣球開槍這個意念，被不少Twitter網民評為愚蠢。