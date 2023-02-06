烏克蘭宣布撤換防長　由國防部情報總局長取代

烏克蘭一名高官說，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫將取代雷茲尼科夫，出任國防部長。



法媒報道，執政黨人民公僕黨（Servant of the People）主席阿拉卡米亞（David Arakhamia）2月5日說，37歲的布達諾夫（Kyrylo Budanov）將領導國防部，「這在戰時是絕對合乎邏輯的」。56歲的雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則被任命為戰略工業部部長。

阿拉卡米亞沒有說明計劃改組的時間表，「戰爭決定了人事政策」。他說，俄羅斯準備前進，烏克蘭正準備自衛。

雷茲尼科夫於2021年11月被任命為國防部長，並幫助獲得西方武器以支持烏克蘭軍隊。但他的部門一直被貪污醜聞所困擾。

烏克蘭國防部被指以目前基本食品2到3倍的價格簽署食品合同後，雷茲尼科夫的副手在1月底被迫辭職。

雷茲尼科夫5日較早前接受記者採訪時，未表明是否打算繼續留在國防部。但他補充說，只有總統澤連斯基才能決定他的命運。「我今年所承受的壓力很難準確衡量。我不為任何事情感到羞恥。我問心無愧。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

