澳紐稱重視對華合作　但也將直言與中國分歧

澳洲和新西蘭2月7日在聯合總理新聞發布會就兩國與中國的關係發言，這是兩國加強與最大貿易夥伴的關係的最新迹象。



路透社報道，兩國領導人在坎培拉舉行的會議上討論氣候變化、安全、移民和經濟問題，這是自阿德恩（Jacinda Ardern）於1月辭去新西蘭總理職務以來，兩國的首次首腦會議。

彭博社報道，新西蘭新任總理希普金斯（Chris Hipkins）表明，他不會在有必要批評中國時退縮。這位新領導人正努力與新西蘭最大貿易夥伴平衡經濟和外交關係。

於1月底宣誓就任總理的希普金斯展開澳洲訪問行程，會見澳總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。

在坎培拉舉行的新聞發布會上，希普金斯指出，中國是新西蘭「非常重要」的貿易夥伴，但補充說，在某些領域，兩國政府「有時會意見分歧」。他說：「一旦出現這種情況，我們將繼續表達與中國的分歧。」

阿爾巴尼斯贊同希普金斯的說法，稱澳洲將在「我們能夠做到的地方」與中國合作，但在「我們必須表達不同意見的地方」也說出來。「我們將致力於維護國家利益。」

阿爾巴尼斯提及，他對貿易部長法雷爾（Don Farrell）與中國外長6日舉行的「富有成效」的視像會議感到高興，會上商定法雷爾將很快前往北京訪問。

中國是新西蘭最大的貿易夥伴，遠超澳洲和美國。近年來，新西蘭政府一直在努力平衡盟友圍繞中國政府的安全顧慮與自身的重大經濟利益。

希普金斯早些時候曾說，在10月新西蘭大選前，對中國的訪問是他的首要任務之一。

至於新西蘭是否會加入澳英美2021年達成的澳英美聯盟（AUKUS），希普金斯說，新西蘭政府的立場與阿德恩時期相比沒有變化。

「澳洲、美國和英國是新西蘭極為重要的安全夥伴，」他說。「但我們的無核政策沒有改變。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

