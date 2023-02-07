英國倫敦魔警24次犯強姦罪　入獄至少30年

英國倫敦警員卡里克（David Carrick）在17年內24次犯強姦罪。法院2月7日裁定，他至少須入獄30年。



48歲的卡里克承認49項控罪，當中24項為強姦罪。他被指在2003年至2020年期間，對12名受害人做出違法行為。

卡里克被判處無期徒刑。被判處無期徒刑的人須服滿最低刑期，其後若他們不再被視為會對公眾構成威脅，他們就會被釋放。法官裁定，卡里克的最低刑期為32年、當中會減去他已服刑的時間，意味着他最少須入獄30年。

案情指，卡里克在社交媒體，以及其他社交場合認識部份受害人，他以警察的身份取得對方信任，然後施暴，事件大多數在他的寓所發生。他的虐待手法包括將受害人鎖在小櫃內、以皮帶抽打、在她們身上撒尿、要求受害人赤裸打掃房屋、強逼口交和肛交。

在施暴後，他會向受害人表示因為他是警察，所有人都只會相信他的話，從而令對方不敢揭發事件。

英國警方在事件中飽受批評，因在2000年至2021年間，警方曾至少9次收到卡里克涉襲擊、騷擾、甚至強姦等指控，但他2001年仍成功加入警隊，多次通過審查。他2009年更獲擢升至倫敦警方議會和外交保護指揮部，成為精英警察。