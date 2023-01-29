奧斯卡2023｜《巴比倫》揭荷里活大醜聞　女星慘遭強姦重傷至死

獲得本屆奧斯卡金像獎最佳服裝設計、配樂、製作設計提名的《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon），堪稱今年最特殊的賀歲外片之一。



編導巧妙將荷里活傳奇影星、驚人醜聞等寫進情節中，虛實交錯，搭配真實影片段落，與他們仿照舊片拍攝的場景融合在一起，雖然長達3小時，卻能讓觀眾隨着劇情哈哈大笑，或是感傷落淚。

一般人想像中百年前的荷里活可能保守嚴謹，其實完全相反，紅牌藝人手上有大把鈔票可揮霍，縱情毒品與酒色，比起今日的大牌有過之而無不及。

拿冰塊助「性」 強姦時壓垮女星膽囊 點圖了解更多《巴比倫》各角色的真實故事：

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片子一開頭呈現某位胖諧星和小牌女星派對上玩太過火，她竟然奄奄一息還一命嗚呼，就是在影射默片時代最勁爆的醜聞：諧星阿巴克爾（Roscoe "Fatty" Arbuckle，又譯作羅斯科）開派對，被控將女星拉佩（Virginia Rappe，又譯作維吉尼亞雷普）性侵到重傷、去世。

羅斯科曾主演過《西虹市首富》（Hello Mr. Billionaire）的默片原版《二百萬金》，差利卓別靈（Charles Chaplin）有時還要幫他配戲，這種醜聞當然震撼各界。

其實維吉妮亞本來就因常喝劣質酒導致膀胱炎，常常四處跑派對、喝得更多，還曾痛到把衣服扯開。她出席了羅斯科的派對後，被發現躺在他房間、病得很嚴重，飯店醫生來檢查，發現是因為她喝得太醉致病，給了她嗎啡讓她情況改善。

維吉尼亞雷普重病兩天才被送醫院，情況急速惡化，陪她跑派對的友人莫德堅稱她被羅斯科阿巴克爾強姦，一定是羅斯科下手太重讓她受傷。羅斯科是最後被看到和維吉尼亞在一起的人，完全難以辯解，維吉尼亞在醫院兩天後因膽囊撕裂的傷害併發腹膜炎去世，警方聽到莫德的說法，立刻判斷是羅斯科龐大的身軀壓垮了她的膽囊，維吉尼亞的經紀人在記者會上怒批羅斯科故意拿冰塊助「性」害維吉尼亞承受致命傷害。

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荷里活難得出現大明星捲入性愛致死的醜聞，報業大亨赫斯特（William Randolph Hearst）命令旗下媒體用力熱炒，靠着爭議的話題大賺一筆。電影圈一方面逼迫羅斯科的友人們噤聲、不得出面維護這個公眾眼中的「罪人」，一方面藉機推出維吉尼亞生前的影片，標榜是「影壇謀殺疑案受害者最後身影」。

羅斯科3度受審，前兩次都判有罪，直到最後一次才被還清白，根據偵查結果，看不出他有強暴維吉尼亞的證據，莫德也稍後表示指控羅斯科強暴是希望能向他的律師團隊爭取到一些封口費。卓別靈曾表示自己認識的好友幾乎不會傷害任何人，不可能是殺人兇手。儘管如此，羅斯科的形象已跌谷底，氣勢一落千丈，等到有聲片時代才又回影壇，卻還沒能重振雄風就心臟病發在睡夢中去世，得年46歲。

畢彼特（Brad Pitt）扮演的米高梅最紅男巨星，在有聲片之後急速過氣，取材自默片大牌約翰吉爾伯特（John Gilbert），他本是萬千女性眼中的偶像，盛傳進入有聲片後卻被嫌音質不符想像，反觀戲裏戲外都和他是一對的米高梅天后葛麗泰嘉寶（Greta Garbo），輕鬆跨過從默片到有聲片的障礙，依舊廣受歡迎，兩人感情也生變。其實約翰在有聲片的年代，聲音表現並沒有遭到備受抨擊，而是有聲片的表現方式與默片有明顯不同，他碰到的編導還沒有與時俱進，讓觀眾忍不住再看到他的浪漫片段時失笑，這幕也被《巴比倫：星聲追夢荷里活》模擬。

約翰吉爾伯特幾年之後就因酗酒導致心臟病發而逝，編劇雖然把畢彼特角色改名、結局也改得和本尊不同，卻複製了《荷里活大集會》（The Hollywood Revue of 1929）其中約翰吉爾伯特參與眾星合唱的畫面，約翰的位置自然由畢彼特的角色頂替。

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瑪歌羅比（Margot Robbie）的角色本尊則是首屆奧斯卡最佳影片《飛機大戰翼》（Wings）的女主角嘉麗拉寶（Clara Gordon Bow），嘉麗拉是1920年代中後期最潮的女星，名作《攀上枝頭》的英文原片名為《It》，使她成為史上第一位被稱為「It girl」的當紅潮女，她更被視為性感象徵。

雖沒有像瑪歌的角色一樣早逝，她的事業也成功跨進有聲片之後，還是揹負世俗的偏見和巨大的工作壓力，讓她情緒苦悶，不到30歲就息影、退休，但她之後也一直有嚴重的心理問題，變得愈來愈不願社交，與丈夫和家人都疏離，甚至有輕生的念頭，最後被送進療養院，即便出了院，她也沒有再回到家裏，而是在看護的照料下過完一生。

華裔女星李麗君扮演的茱菲夫人很容易讓人聯想到是在影射最早在荷里活建立知名度的華僑女星黃柳霜，她在美國出生，來自一個廣東移民的家庭，之後在默片時代成了足以在演員表上列名的專業影星，雖然是華人之中第一位有美國知名度者，卻還是被當時的偏見影響，少有扮演女主角的機會，時常要扮演一些帶着異國神秘感的邪氣女性。

她也像《巴比倫：星聲追夢荷里活》的茱菲夫人一樣，對荷里活失望而前往歐洲求發展，拍了幾部好評電影後，想要重回荷里活大展身手，不料米高梅拍攝《賽珍珠》小說改編、描述華人生活的「大地」，拒絕用她當女主角，反倒幾乎都用白人影星打扮成華人來演出，女主角露薏絲蕾娜（Luise Rainer）是猶太裔的德國人，竟因此片第2度獲得奧斯卡影后，黃柳霜曾經返鄉探親也一度傳有意回華人區發展，最後還是大都在美國演出。茱菲夫人的男裝造型，則來自和黃柳霜合演過《上海快車》（Shanghai Express）的德國女神瑪蓮德烈治（Marlene Dietrich），編導將兩位情誼深厚的經典女星融合在一起，手法很巧妙。

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