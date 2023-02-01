英國男涉殘殺亞裔妻及2歲女兒「屍藏地板下」　還被控性虐7歲女童

英國蘇格蘭52歲男子英內斯（Andrew Innes）被控殺害25歲菲律賓裔妻子柏克（Bennylyn Burke）與2歲女兒潔莉卡（Jellica）後，還把屍體藏在家中廚房地板下，2人被通報失蹤後，警方前往家中調查才揭發案件。



英內斯被控2021年2月或3月時，在蘇格蘭丹地市（Dundee）家中將妻子與女兒殺害。

本案近來在愛丁堡法院開庭，驗屍報告顯示，死者胸口有一道近16厘米的傷口，頭部也有內出血情況，判斷英內斯先用刀刺傷妻子後，再用鈍物不斷敲打其頭部，死於窒息。

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英內斯把妻女殺死後，便把2人屍體塞進麻布袋中，埋在自家廚房地板下，一個月後警方接到2人失蹤通報，前去英內斯住家調查時，他在警方不斷盤問之下才鬆口妻女埋在廚房地板下的真相。

英內斯在法庭上坦承，他和妻子發生口角後，一時衝動殺了對方，但他絕對沒有預謀殺人，除了謀殺罪指控外，他還被控性侵、虐待一名7歲女童，不過這些罪名他皆不認罪，案件仍在審理中。

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