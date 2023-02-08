日本「超高速迴轉壽司」影片熱傳 客人桌椅「轉轉轉」快如過山車
撰文：中天新聞網
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迴轉壽司店過去因平價的美食加上有趣的輸送帶服務而聞名，但是近日遇到日本屁孩惡作劇，導致壽司店生意一落千丈，軌道送餐模式也倍受考驗。
不過6日出現一段迴轉壽司店的有趣影片，不只有壽司會繞行，就連店內的客人座位也在輸送帶上高速轉動。
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這麼有趣的店家在那裡可以找到?原來這段有趣影片是動畫與特效師Daisuke Fujikawa使用達文西剪輯與3D電腦圖形軟體Blender製作而成的影片，短短時間累積近3000萬人觀看，7.3萬則轉推。好奇前往的朋友可別傻傻期待喔。
不僅如此，他更製作了消費者坐在位子上的視角，宛如搭乘遊樂園的過山車，坐在上面真的看了頭會暈。
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觀眾看了戲稱，這是那些生前在輸送帶壽司惹事的罪人，死後送到地獄應有的懲罰。
也有網友翻出之前綜藝節目上演的迴轉壽司店計畫，食材據稱只有5%機率能成功夾取，可以看到夾不到食材的志村健阿公慘遭懲罰的搞笑模樣。
也有網友想起過去爆紅的經典影片，也是一間同樣迴轉座位的壽司店，想要在這家店吃一口壽司可謂難如登天。
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