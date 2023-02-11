日本自由行｜Muji美術館您去過嗎「一無所有」貫徹無印良品精神

朋友們，我們是有多久沒發過什麼MUJI的新玩意兒了？這兩年的MUJI，感覺如同老僧入定一般，波瀾不驚，似乎生活方式營造的精神已經遠去，除了各種打折促銷之外，沒有什麼大的動作。



結果這兩天日站君翻MUJI的網站……咦？他們啥時候開了個美術館？那讓我們趕緊來瞅瞅看！

這美術館，造型不太一般

到了MUJI這裏，他們的美術館顯然不太走尋常路，長成了這樣（點擊放大瀏覽）：

+ 24

在開展的時候，部oh3展台甚至是用MUJI自己的置物箱堆起來的！磚牆玻璃白框架+固有的MUJI色系+自家產品，多快好省。稱得上是「一貧如洗」式簡潔風設計了！只能説不愧是你！無所謂，MUJI會出手！

當然，實際上由於在MUJI HOTEL館內，周圍是有一些配套的設施在內的。除了兩個主展廳之外，這座小型美術館還設置了一個小型圖書館、一個沙龍區域、一個吧枱區域和小型商店。

而這座名為「Atelier MUJI」美術館，在官網上則承載了更多的意義：作為田中一光命名的Atelier MUJI，它是象徵着迴歸生活的原點，並發現未來契機的工房。從MUJI最初倡導的簡單+節省生活，再加上固有的簡潔式設計理念來看……嗯，這個美術館設計的倒還真是原汁原味？大家怎麼看呢？

【相關圖輯】全球最大「無印良品街市」的設計與商品（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

這美術館 內裏也不太一般

因此，即便美術館形式非常的簡單，對於MUJI來説這些其實並不是非常的重要。一座美術館的核心，在於它所展出的內容究竟為何。而很顯然的，Atelier MUJI確實在這幾年裏完全遵循了MUJI生活方式的精神，每一個展都圍繞人們的日常生活與地域文化展開。

不知道平常去逛展的朋友會不會有這種感受：很多展覽看完後一知半解，拍下照片轉頭就忘？而在Atelier MUJI中，每一個展覽都簡單直觀，展出的內容絕不晦澀，更不搞網紅打卡。在這3年之間，工房中展出了數百個關於生活、設計與文化的展覽。

比如第一個「冬至祭」中，其實是在有樂町展出的。在這裏，MUJI重點介紹了西歐地區最原始的「冬至祭」文化，也就是聖誕節的前身。不論遠在歐洲，還是東亞，為什麼每個地區都有在冬天的時期感謝自然的恩賜和祖先的習俗？MUJI用這樣一個小型個展，為我們揭示了其中的故事。在場內，設計師與文化學者還設計了用「結繩」製成的凱爾特文化中的生命之樹crann bethadh，也就是在聖誕節會出現的槲寄生。而結繩恰巧也是文化之間共通的要素，可稱得上是巧妙。

【相關圖輯】日本MUJI無印良品「隱世」神物介紹：即溶湯塊、可放口罩的紙巾盒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

在「小孩子的力量展」中，MUJI展出了由4-7歲的孩子們製作的各種玩具。形態各異、妙趣橫生的玩具裝置，讓我們再次認識到小孩子們奇想天外的想象力是多麼寶貴的財富，同時也是一股不可小看的「力量」。

由中國起源，流傳到歐洲的白瓷已經有着近千年的歷史，而在「白之中的白：白瓷與言語」展中，我們能瞭解白瓷從古代到現代包豪斯的設計變遷的故事。在場中，由傢俱設計史兼收藏家永井敬二收集的橫跨50年的白瓷器具一一被展出。其中包括了由俄羅斯藝術家卡濟米爾·謝韋裏諾維奇·馬列維奇設計的瓷器，到柳宗理、森正洋愛用的產品。從古代到現代，各個時期的白瓷產品直觀的讓我們感受到了設計歷史的不斷升級。

MUJI每年的「福罐」不知道大家是否有買過？在「福罐10週年展」中，MUJI就展出了歷年的福罐鄉土玩具。每年的福罐都讓日站君開的咬牙切齒，這種隨機盲盒的設計，讓人開到自己想要的就歡天喜地，開不到則垂頭喪氣。但是，它也同時成為了讓我們瞭解目標之外的地域鄉土文化最好的方式。而在展覽之中，最讓人印象深刻的同時還有MUJI對每一種地域文化的尊重。不論是中國的陰陽數理、法國的兒童繪本，還是菲律賓的手作工藝，每一個起源發展都説的清清楚楚，資料簡單又清晰。

挖掘生活，發現故事，深入淺出，尊重文化，可以説，這才是Atelier MUJI作為美術館的最大特色。MUJI，不愧是你。

【相關圖輯】被問及MUJI「設計理念」？無印良品之父生前如此回答令人驚奇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

MUJI的回歸，你覺得如何？

在現今，我們聊到MUJI，往往會聚焦到它的產品種類、產品質量以及價格之上。雖然經歷幾次調價，又有着各種折扣活動，然而從商品本身價格的角度上來説，MUJI目前並不是性價比最高的那個。但是，在從地域文化開發和挖掘深度上講，近幾年的MUJI卻是唯一且最特殊的存在。

從理念上來説，MUJI並沒有偏離自己的精神，一切依舊圍繞生活方式展開。而同時我們也可以發現，MUJI正在試圖挖掘每一樣產品背後「最原始的設計與文化故事」。它似乎在玩一種很新的東西，但這又彷彿正是田中一光口中所説的MUJI的原點。

那麼，你對Atelier MUJI怎麼想？是否有興趣在未來會把它加入自己的旅行計劃表呢？留言區等你的感想。

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】