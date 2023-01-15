非洲17歲少年「搞大10女肚」賺錢　人蛇誘孕婦賣嬰1胎賺逾8,000元

奈及利亞警方日前破獲一起人口販運案，有一名17歲的少年受聘於非法集團，而他的主要工作就是負責讓誘騙來的少女懷孕，而這些年輕孕婦生下孩子後，就會將孩子交給人蛇販售，自己則可拿到50萬奈拉（約港幣8690元）的獎金。



根據當地媒體報導，奈及利亞河流州（Rivers State）警方7日在一處工廠破獲人口販運案，救出10名已懷孕的少女，逮捕了4名主嫌；其中一名嫌犯是年僅17歲的少年烏祖奇（Noble Uzuchi），受僱於「嬰兒工廠」犯罪集團，他的主要工作就是讓誘騙來的10名少女懷孕。

相關文章：印度女迷信「黑魔法儀式」施計綁架男嬰 試圖獻祭活人復活亡父（點圖了解更多）▼▼▼

+ 5

烏祖奇在工廠內和這些少女發生性行為，而當這些少女懷孕順利生產後，犯罪集團再將初生嬰兒高價出售。這些被誘騙來的少女也坦承，自己是因為太過窮困，才會受到金錢誘騙，自願成為「生產」工具，只要生出一名嬰兒，她們就可獲得50萬奈拉的獎金。

相關文章：醫生剖腹到一半 發現「胎兒太小」趕緊縫回去 孕婦狀況惡化命危（點圖了解更多）▼▼▼

+ 7

據統計資料顯示，目前奈及利亞的基本工資為3萬奈拉（約港幣521元），且該國1.9億人口中，有超過8700萬人生活赤貧，每天的生活費用不到2美元。目前奈及利亞正在循線調查更上游的人口販運集團。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】