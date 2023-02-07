土耳其地震｜7層高大樓「垂直崩塌」畫面曝光　圍觀民眾轉身狂奔

規模7.8級強烈地震狂襲土耳其與敘利亞邊境，至今已累積超過4800人死亡，5600多座建築物倒塌。



位於東南部的尚勒烏爾法省（Sanliurfa），當地一棟公寓地震發生後「垂直倒塌」，原本站在馬路上的民眾嚇得狂逃，7層樓高的建築物瞬間淪為一片廢墟的畫面在網絡上瘋傳。

群眾向反方向狂奔逃命 點擊放大瀏覽相關影片截圖：

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根據《紐約郵報》報道，土耳其東南部尚勒烏爾法省一棟7層樓的公寓在地震發生後，疑似因為內部結構受損，導致整棟大樓不斷搖晃。不少民眾站在街道上圍觀，隨後有人發現建築物似乎有倒塌跡象，馬上大聲呼喊示意路過的車輛避開，圍觀群眾也馬上往反方向狂奔。

從影片畫面可以看到，這棟紅黃相間的公寓在倒塌前一刻，發出刺耳的鋼筋磨擦扭曲擊爆破聲，下一秒就整棟「垂直坍塌」，碎片及滾滾塵土往外噴，還一度爆出火光，相當驚悚。

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據悉，這次地震造成逾4800名土耳其及敘利亞災民罹難。世界衛生組織（WHO）警告，隨着救援人員持續在倒塌的建築物中搜救，未來一週新增的罹難人數有可能會多達8倍。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也透過Twitter表示，全國實施7天哀悼期，國家及駐外單位將降半旗，直到2月12號日落為止。

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