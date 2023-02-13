不明飛行物體遭擊落｜美軍8天擊落4個高空物　一文看懂事件始末

美國軍方2月12日再出動F-22戰機、AIM-9X響尾蛇導彈擊落不明飛行物體，這是本月內第4次展開同類行動。講到華府這樣做的原因，還要從引發中美氣球風波的一個「間諜氣球」說起。



第1次行動：美國導彈擊落中國氣球

美國2日公布，一個來自中國的疑似間諜氣球1月28日首次進入美國領空，30日進入加拿大領空後，31日再次進入美國領空。加拿大軍方3日也指偵測到疑似高空間諜氣球。

中國回應指，這是用於包括氣象在內科學研究的民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國領空。

美軍2月4日派出軍機F-22戰鬥機、使用AIM-9X響尾蛇導彈在南卡羅來納州（South Carolina）海岸擊落這個氣球。

美國官員稱這個氣球曾飛越包括美國其中一個導彈發射井場所在地、馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）在內的敏感軍事地點，美國情報界亦認為氣球與中國解放軍大型監視計劃有關， 美國務卿布林肯（Antony Blinken）更為此押後訪華行程。

中國則認為猜測和炒作無益解決問題，強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空．

第2次行動

華府9日晚在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體。官員稱，它較4日擊落的中國氣球小，尺寸與一部小型汽車相若，科技也可能沒那麼先進，似乎沒攜帶任何監視設備。

總統拜登（Joe Biden）10日下令擊落它後，美軍當天下午完成任務。

第3次

由美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）11日稱在加拿大北部的育空（Yukon）上空發現一個高空飛行物體。美國其後宣布關閉北部蒙大拿州（Montana）某些領空禁止飛行。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）之後宣布物體已被擊落，美軍F-22戰機擊落目標，加方則會回收和分析殘骸。

月內第4次

美國軍方12日於美加邊境附近的休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個不明飛行物體。這個物體外觀好像八角形，露出一些繩索，沒有明顯載荷。

美國防部稱，它曾靠近美國敏感軍事基地，具潛在監視能力。