不明飛行物體遭擊落｜美軍8天擊落4個高空物　一文看懂事件始末

撰文：洪怡霖
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美國軍方2月12日再出動F-22戰機、AIM-9X響尾蛇導彈擊落不明飛行物體，這是本月內第4次展開同類行動。講到華府這樣做的原因，還要從引發中美氣球風波的一個「間諜氣球」說起。

第1次行動：美國導彈擊落中國氣球

美國2日公布，一個來自中國的疑似間諜氣球1月28日首次進入美國領空，30日進入加拿大領空後，31日再次進入美國領空。加拿大軍方3日也指偵測到疑似高空間諜氣球

中國回應指，這是用於包括氣象在內科學研究的民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國領空。

美軍2月4日派出軍機F-22戰鬥機、使用AIM-9X響尾蛇導彈在南卡羅來納州（South Carolina）海岸擊落這個氣球。

美國官員稱這個氣球曾飛越包括美國其中一個導彈發射井場所在地、馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）在內的敏感軍事地點，美國情報界亦認為氣球與中國解放軍大型監視計劃有關美國務卿布林肯（Antony Blinken）更為此押後訪華行程

中國則認為猜測和炒作無益解決問題，強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空．

第2次行動

華府9日晚在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體。官員稱，它較4日擊落的中國氣球小，尺寸與一部小型汽車相若，科技也可能沒那麼先進，似乎沒攜帶任何監視設備。

總統拜登（Joe Biden）10日下令擊落它後，美軍當天下午完成任務。

第3次

由美國和加拿大共同組成的軍事機構北美防空司令部（NORAD）11日稱在加拿大北部的育空（Yukon）上空發現一個高空飛行物體。美國其後宣布關閉北部蒙大拿州（Montana）某些領空禁止飛行

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）之後宣布物體已被擊落，美軍F-22戰機擊落目標，加方則會回收和分析殘骸。

月內第4次

美國軍方12日於美加邊境附近的休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個不明飛行物體。這個物體外觀好像八角形，露出一些繩索，沒有明顯載荷。

美國防部稱，它曾靠近美國敏感軍事基地，具潛在監視能力。

不明飛行物體傳狀似八角形連繩索　美國：方向靠近敏感軍事基地加拿大不明飛行物遭擊落：杜魯多稱搜索中　舒默指它是氣球美國又稱發現＋擊落「不明物體」　官員爆料外觀似「它」美國防部：中國氣球4度現身在「北京可能感興趣的地方」
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