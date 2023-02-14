不明飛行物體遭擊落｜白宮：事件不涉外星人　國民無需憂慮

中國氣球事件繼續發酵，網絡討論甚至扯到外星人。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日向國民強調，不明飛行物與外星人無關，國民無需過份憂慮。



柯比13日表示，他們認為中國有一個為搜集情報而設、與軍方有聯繫的「高空氣球計劃」。當局仍未能夠辨認出在高空被擊落的飛行物體是甚麼，包括12日在美加邊境擊落的八角型物體。他同時強調，美方現時沒有任何偵測飛行器在中國領空。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）較早前亦表示，在北美空域接連發生的不明飛行物體的擊落行動中，沒有跡象顯示涉及「外星人或外星人活動」。她說：「我知道最近有很多問題和關注，但沒有，沒有跡象顯示外星人和外星活動涉及被擊落的不明飛行器。」說畢即引來一陣笑聲。

美國軍方周日（12日）於美加邊境附近的休倫湖（Lake Huron）上空，再擊落一個八角型結構的不明飛行物體。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）回應事件指，這「很顯然存在某種模式」，不過他未有進一步闡述，強調將與美國總統拜登（Joe Biden）討論。