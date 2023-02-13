被發現的不明飛行物體為何增加？爆料人指美國軍方調整了「它」

美軍4日擊落入侵領空的「中國間諜氣球」後，近日接連3天出動戰機射下不明飛行物。



知情人士透露，北美防空司令部（NORAD）近期偵測到較多飛行物的原因可能在於重新調整過濾器，因此更容易發現在一定高度以上緩慢移動的目標。

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該名人士向美媒說明，氣球事件引發各界質疑美國對入侵領空潛在威脅物的偵測與防禦能力，NORAD因此於上週重新調整過濾器，擴大過濾範圍——《華盛頓郵報》率先披露此事，這可能是近幾天發現較多不明飛行物的原因之一。

美媒先前報道，美國之所以能夠在氣球進入領空以前就追蹤其路徑，最後在南卡海岸擊落，其中一項重要關鍵是情報界過去1年來開發一種方法，利用氣球發出的一組特定訊號進行追蹤。

但整體來說，NORAD過去較傾向於優先偵測低於特定高度的快速移動目標，也就是有威脅性的飛機或特定飛彈可能飛行的高度。

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該名人士提到，過濾範圍較窄是為使NORAD及國防官員更易於解讀任何特定日期蒐集到的大量數據，若不過濾掉緩慢移動的物體，防空預警系統會捕捉到大量雜訊，例如氣象氣球和鳥類。

據美國及加拿大官員說法，過去3天內擊落的3個飛行物中，有2個在阿拉斯加附近及加拿大北部上空飛行，高度約4萬英呎，對民用機構成潛在風險，且這2個物體似乎都攜帶一顆氣球，下方裝有一個小型金屬圓桶，目前對12日在休倫湖上空擊落的第3個飛行物則所知甚少。

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