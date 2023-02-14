日本高中辦畢業旅行　30女生浴池洗澡被偷拍　竟是「自己人」所為

日本熊本縣一所公立高中2022年底舉行畢業旅行，卻有約30名女學生在下榻旅館的露天浴池遭到同一間學校的男學生偷拍。校方得知後，隨即通報旅遊地點的警察，而警方也投入調查，並在1月親自造訪熊本縣。



根據《共同社》、《熊本放送》報道，熊本縣熊本市一間公立高中2022年12月前往外地舉行畢業旅行，在旅程中的其中一個下榻旅館卻發生偷拍事件。當時有一群女學生正在旅館內的露天浴池洗澡，其中一名女學生發現有男人在偷窺她們，隨後向同行的帶隊老師通報此事。

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校方接獲通報後，馬上揪出嫌犯，沒想到竟是同校男學生。不僅如此，還發現男學生不只偷窺，竟然還偷拍女學生們的裸體，並立刻報警。事發當地的警察隨即投入調查，而熊本縣警察的內部搜查人士則透露，偷拍事件發生縣市的警察1月也為了此案親自前往熊本縣。

熊本縣教育委員會得知此次事件後表示，原本應該是讓學生開心的畢業旅行，卻發生這種事，他們深感遺憾。教育委員會同時也已經要求校方提交相關報告書。

該起事件至少有30名女學生受害，校方也安排了學校社會工作（School Social Work），以便隨時掌握受害學生的心理狀況。

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