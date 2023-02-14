美軍：從中國氣球殘骸尋獲重要設施

撰文：洪怡霖
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美國軍方2月13日表示，他們已從中國氣球中找到關鍵的電子設備。

北方司令部（Northern Command）13日在聲明中稱，美軍4日擊落的中國氣球中有用於情報收集的關鍵感應器和電子裝置。

發生了什麼？

美國2日公布，一個來自中國的疑似間諜氣球1月28日首次進入美國領空，30日進入加拿大領空後，31日再次進入美國領空。加拿大軍方3日也指偵測到疑似高空間諜氣球

中國回應指，這是用於包括氣象在內科學研究的民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國領空。

美軍2月4日派出軍機F-22戰鬥機、使用AIM-9X響尾蛇導彈在南卡羅來納州（South Carolina）海岸擊落這個氣球。

美國官員稱這個氣球曾飛越包括美國其中一個導彈發射井場所在地、馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）在內的敏感軍事地點，美國情報界亦認為氣球與中國解放軍大型監視計劃有關美國務卿布林肯（Antony Blinken）更為此押後訪華行程

中國則認為猜測和炒作無益解決問題，強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。

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