美軍：從中國氣球殘骸尋獲重要設施

美國軍方2月13日表示，他們已從中國氣球中找到關鍵的電子設備。



北方司令部（Northern Command）13日在聲明中稱，美軍4日擊落的中國氣球中有用於情報收集的關鍵感應器和電子裝置。

發生了什麼？

美國2日公布，一個來自中國的疑似間諜氣球1月28日首次進入美國領空，30日進入加拿大領空後，31日再次進入美國領空。加拿大軍方3日也指偵測到疑似高空間諜氣球。

中國回應指，這是用於包括氣象在內科學研究的民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國領空。

美軍2月4日派出軍機F-22戰鬥機、使用AIM-9X響尾蛇導彈在南卡羅來納州（South Carolina）海岸擊落這個氣球。

美國官員稱這個氣球曾飛越包括美國其中一個導彈發射井場所在地、馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）在內的敏感軍事地點，美國情報界亦認為氣球與中國解放軍大型監視計劃有關， 美國務卿布林肯（Antony Blinken）更為此押後訪華行程。

中國則認為猜測和炒作無益解決問題，強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。