土耳其地震｜IKEA送5,000組合屋到土敘災區 不需工具組裝曾奪獎
撰文：聯合新聞網
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全球企業對土耳其和敘利亞地震災民伸出援手，瑞典家具巨頭宜家家居（IKEA，前稱：宜家傢俬）的慈善基金會已將5000組平板包裝的組合避難屋（Fatpack Shelters）送往土耳其南部和敘利亞北部災區，供給無家可歸的災民居住。
英國衛報報道，IKEA基金會14日表示，已捐給由IKEA支持的非政府組織「更好避難所」（Better Shelter）1,000萬歐元。
曾奪2016設計大獎 組裝容易且十分堅固（點擊放大瀏覽）：
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該組織研發出這種獲獎的組合避難屋，有17.5平方公尺大，可裝入兩個箱子，不需要工具就可以組裝，而且十分堅固。
IKEA基金會行政總裁Per Heggenes表示，地震的破壞性已顯現，「很明顯，我們需要共同努力來支持許多無家可歸、無法獲得基本生活必需品的兒童和家庭，（他們）迫切且愈來愈需要安全、有尊嚴的避難所以抵禦寒冷和冰凍的低溫。」
基金會表示，第一批組合避難屋已送抵土耳其哈塔伊省（Hatay）災區，一部份已連夜組裝完成。
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