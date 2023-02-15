印度BBC被查 　一套紀錄片惹來莫迪政府的報復？｜新聞背後

英國廣播公司（BBC）在印度的分社，在2月14日遭印度稅務部突擊搜查。這次事件表面上是調查BBC逃稅，但被認為實際是一場政治報復，原因與BBC在1月播出印度總理莫迪（Narendra Modi）的爭議紀錄片有關。



BBC在1月17日在英國播出名為《印度：莫迪問題》（India: The Modi Question）的紀錄片。紀錄片由兩部分組成，探討了莫迪在印度穆斯林遭受歧視和與印度教徒衝突不斷加劇的角色。

莫迪在2014年上任以來，一直被指推行以印度教為中心的政策，包括針對和歧視穆斯林，推行右翼宗教民族主義。

圖為1月31日，莫迪在新德里準備前往出席活動。（Reuters）

紀錄片第一部分重溫了二十年前的一次事件，2002年古吉拉特邦一列車發生火災燒毀，有58名印度教朝聖者死亡。火災的原因存有爭議，但印度教徒把意外歸咎是當地穆斯林所為，結果造成大規模衝突。印度教暴徒以全州的穆斯林為目標，血腥襲擊及搶掠，導致超過1000人死亡。

事後，作為當地州政府的莫迪被指是暴力事件同謀，未有阻止事件發生，甚至指示警察袖手旁觀。事件亦導致莫迪遭到譴責，美國禁止他入境。2012年，印度最高法院的特别調查組因找不到足夠證據，推翻莫迪在暴力事件共謀的身份。在莫迪2014年當選總理後，相關美國入境禁令亦獲取消。

紀錄片的爭議

紀錄片中提到的事件和內容並不新鮮，因當年的媒體已有充份報道。但對一些在2014年才認識莫迪的國際觀眾來說，這套紀錄片讓人可重新審視莫迪由上任總理至今的軌跡，圍繞他的爭議及認識這些爭議如何影響他今天推行宗教民族主義的議程。

其中紀錄片獲得一份從未公開的機密報告，英國政府認為莫迪需要為20年前的事件負責，並將事件描述為「具種族清洗特徵」的事件。片中特別訪問了前外相施仲宏（Jack Straw），稱莫迪撤走警察，默默鼓勵印度教極端分子的行為。

紀錄片的播出引起了印度政府的抗議，批評紀錄片充滿偏見。信息和廣播部顧問古普塔（Kanchan Gupta）更批評印片是「偽裝成紀錄片的宣傳，是反印度教的垃圾」。

不久後，政府援引緊急法，禁止在網上分享這紀錄片的連結和片段，這並不是政府第一次運用法律阻止批評政府的網上內容，但卻是最引人注目的一次。 一些印度人民黨的政治家指責BBC有反莫迪的議程，甚至要求BBC在印度禁播。

圖為2月14日，為於印度新德里的BBC大樓，遭國稅局人員的調查。（Reuters）

對印度在世界上的舞台而言，紀錄片在一個非常敏感的時刻出現。印度目前正在主辦二十國集團（G20）會議，並將自己描述為「民主之母」。作為世界第二，並即將成為人口第一的大國，莫迪在地緣政治和環境問題上越來越受到西方的追捧。然而，BBC的紀錄片讓莫迪蒙羞，更間接指責了歐美國家為與印度增進緊密聯繫，而對印度針對和歧視少數民族和宗教視而不見。

印度明年將舉行大選，儘管外界預計莫迪會取得勝利，但這對政府來說仍然是一個關鍵時刻，紀錄片對莫迪的名聲造成損害。