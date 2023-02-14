英媒：印度稅務局搜查BBC辦公室

剛於數週前放映紀錄片批評印度總理莫迪（Narendra Modi）的英國廣播公司（BBC），其駐新德里和孟買的辦公室遭印度稅務局搜查。



路透社引述兩名消息人士說，印度稅務局2月14日搜查英國廣播公司駐新德里和孟買的辦公室。

BBC已證實這一消息，並稱正在全力配合印度當局，希望能「盡快解決這種情況」。

印度政府早前將BBC一部名為《印度：莫迪問題》（India：The Modi Question）的紀錄片列為禁片。這部紀錄片批評莫迪在20多年前一場致命騷亂中扮演的角色。

2002年，莫迪擔任古吉拉特邦（Gujarat）首席部長期間，該邦的印度教教徒和穆斯林少數群體之間爆發騷亂，超過1000人死亡，其中大部分是穆斯林。

BBC在紀錄片中譴責莫迪在這場暴力事件中「發揮了積極作用」，為騷亂者「營造了一種免受懲罰的氛圍」。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）抨擊紀錄片明顯「帶有偏見、缺乏客觀性」，並反映英方的「殖民心態依然存在」。

BBC則回應說，紀錄片是經過「仔細研究」並包含「廣泛」聲音和觀點，包括莫迪領導的印度人民黨人士的回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

