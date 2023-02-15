印度稅務局續搜BBC駐當地辦公室　官員：曾去信但無令人信服回應

英媒報道，印度稅務局在2月14日至15日一連兩天搜查英國廣播公司（BBC）駐新德里和孟買的辦公室，印度信息和廣播部高級顧問古普塔（Kanchan Gupta）15日表示，BBC過去曾收到稅務通知，但並未向稅務部門提供令人信服的回應。



雖然搜查圍繞稅務問題，但外界質疑這次事件與BBC數週前播出紀錄片批評印度總理莫迪（Narendra Modi）有關，據路透社指，一位印度政府高級官員反駁稱，稅務調查並非出於報復或憤慨。

BBC國際台（BBC World Service）總監蘭德（Liliane Landor）在向員工發送的內部訊息稱「入息稅部門正在對BBC在印度稅務狀況和事務展開一項調查，我們知悉部門官員可能希望與工作人員談論BBC在印度情況。」

他又指「有關BBC在印度的結構、活動、組織和營運的問題都屬於調查範圍，應該答覆。」

BBC之前在1月17日於英國播出名為《印度：莫迪問題》（India: The Modi Question）的紀錄片。片內探討了莫迪在印度穆斯林遭受歧視和與印度教徒衝突不斷加劇期間的角色。

印度外交部1月批評該片帶有偏見及不夠客觀。