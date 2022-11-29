反封控示威︱BBC駐上海記者被拘留風波　英國召見中國駐英大使

英國廣播公司（BBC）稱駐上海記者勞倫斯（Edward Lawrence）11月27日採訪反封控示威期間遭警員一度拘留並曾遭毆打後，據英媒報道，英國外交部11月29日召見中國駐英大使。中國外交部較早前批評BBC歪曲事實，又指程序合乎法律。



天空新聞（Sky News）及倫敦旗幟晚報（Evening Standard）報道，英國外交部就事件召見中國駐英大使。英國外交部暫未作出回應。

目前中國駐英大使為鄭澤光。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）28日在發表演說時談及這次風波，他指中國政府選擇打壓示威，包括毆打一名BBC記者，而不是聽取抗議的聲音。

趙立堅29日則在記者會批評英方有關言論罔顧事實，他指事實為「27日晚，上海警方為維護社會秩序，依法勸離某路口現場聚集人員，這其中包括一名BBC駐滬記者。在警方明確告知該名記者即將對現場人員進行勸離的情況下，該名記者拒絕離開，且一直沒有向警方表明自己的記者身份，警方遂將其強制帶離，並在對其開展必要身份核查及法律告知後，請其自行離開」，並指程序完全在法律法規框架下進行。

趙立堅指，「BBC記者在警方執法過程中拒不配合，卻做出受害者的樣子，而BBC則立即歪曲事實，大肆炒作BBC記者在工作中被警方所謂「逮捕、毆打」，把髒水潑向中方，這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫做派。」

BBC之前透過發言人對外發表聲明，指「BBC極度關切我們的記者勞倫斯遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」發言人強調「他被拘押數小時後才獲釋，被捕時遭到警察拳打腳踢，這是他以特派記者身分工作時發生」。至於勞倫斯被拘留的原因，BBC方面稱「還沒有得到可信的解釋」。