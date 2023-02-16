【有片】美國黑鷹直升機「馬路墜毀爆炸」黑煙蓋天　機內全員罹難

美國一架黑鷹（Black Hawk）直升機2月15日在亞拉巴馬州（Alabama）墜毀，機上組員無人生還，包括2名田納西國民警衛隊成員。警方表示直升機墜毀後起火，目前並不清楚機上載有多少人。



綜合外電報道，事發時間為美東15日下午3時，地點為亞拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville），麥迪遜郡警長辦公室指出，確切墜落地點位於53高速公路和伯韋爾道（Burwell Road）交叉路口。

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官方證實墜毀的飛機是美軍黑鷹直升機，麥迪遜郡警長辦公室呼籲用路人避開事發路段，目前該段高速公路已全線關閉，「我們預期整個晚上這一區都會嚴重延遲」。

官員指出，該架黑鷹直升機隸屬於田納西國民衛隊。

警方接獲直升機墜毀通報後趕赴現場，第一時間抵達的警員表示，當他們趕抵時直升機已被火球和黑煙團團圍住，現場肉眼可判斷機上無人能生還。

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州警和郡警都已抵達現場，並封鎖周圍。

當地居民愛當絲（Tammy Adams）表示，當直升機飛過上空時，她以為是沒裝消音器的汽車經過，接著聽到一聲「砰」，「我們看到直升機墜毀在地上然後爆炸」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】