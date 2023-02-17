印度稅務局結束搜查BBC駐當地辦公室

英國廣播公司（BBC）駐新德里和孟買的辦公室遭印度稅務局調查事件，當局2月16日 表示，已經結束一連三天的搜查。BBC強調當地運作已經恢復正常，並會與受影響員工提供支援。



路透社報道，印度稅務局發言人稱，調查人員在BBC辦公室被視為重要的數碼裝置內複製數據，但沒有任何裝置被沒收。他們亦向財經、內容開發等製作相關部門的重要員工問話。

兩名消息人士同日較早時向路透社表示，稅務官員檢查多名BBC編採及行政部門員工的手提電話及電腦。BBC指不少員工遭根時間問話或被要求通宵等候，強調員工福祉是公司優先事項，並會為他們提供支援。

報道引述BBC一份內部備忘錄，指公司要求員工暫時遠離社交媒體，並舉報任何負面留言。

印度當局以稅務問題為由搜查BBC，但外界質疑這次事件與BBC數週前播出紀錄片批評總理莫迪（Narendra Modi）有關，但新德里方面否認今次調查並非出於報復或憤慨。

BBC之前在1月17日於英國播出名為《印度：莫迪問題》（India: The Modi Question）的紀錄片。片內探討了莫迪在印度穆斯林遭受歧視和與印度教徒衝突不斷加劇期間的角色。

印度外交部1月批評該片帶有偏見及不夠客觀，政府亦禁止當地播放及在社交媒體分享。