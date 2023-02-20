美國女不虞有詐戀上恐怖情人　被綁架1年多　成功逃生哭崩

美國一名女子一年前在新墨西哥州加油站，和現年57歲的帕瑞洛二世（James W. Parrillo Jr.）相遇，兩人短時間內發展出戀情，沒想到對方卻很快顯露暴力恐怖情人的真實本性，綁架她將近一年的時間，直到她日前赤腳逃進新澤西一間加油站，得到店家和客人協助報警後，長達一年的夢靨才暫告一段落。警方已逮捕帕瑞洛二世，並以多項罪名起訴他。



搭便車的浪漫戀情

綜合外電報道，女子梅朵於2022年2月到新墨西哥州10號州際公路一間加油站加油，她在那裏遇到一名中年男子，希望能搭她的便車到亞利桑那州，男子說自己的名字叫做帕克（Brett Parker）。她答應了搭便車的請求，之後兩人在路上很快發展出戀情，直到他們過了亞利桑那進入加州，一切開始變了調。

帕瑞洛二世（James W. Parrillo Jr.）照片（美國檢察部門網站）

恐怖情人

聲稱自己是帕克的男子第一次動手打了梅朵，她隨即意識到自己已經無法掙脫這段關係，愛上的男友化身成恐怖情人。被綁架期間，帕克奪走梅朵的手機，把她的金融轉帳卡佔為己有，切斷她和家人的聯繫。

兩人於去年12月左右來到新澤西州，之後輾轉換過幾個租屋處，梅朵一直在等待時機逃跑。

計劃逃跑

梅朵和「帕克」搬到一間公寓住了2周左右，一天她騎腳踏車經過附近一間加油站，注意到店家門口上有個固定鎖，關上門後就能立刻鎖上，不像自動門或拉門那麼容易被破壞。

梅朵選定這間加油站當作她逃跑和求救的地點。

始於加油站 終於加油站

2月7日當天，華氏低溫42度（攝氏約5度），只穿着短褲和薄上衣、打着赤腳的梅朵衝向加油站的商店，進門後立刻把門鎖上。當時人在後面辦公室的老闆馬丹（Bobby Madaan）聽到有女人尖叫哭喊的聲音，於是走出辦公室察看。

此時店外的監視器拍下一名身穿藍色上衣的光頭男子，快步跟在梅朵後方接近店門口。他來到販賣機旁，門口一隻黑狗在他腳邊搖着尾巴，他拉了幾下門發現已經上鎖後，低頭快步離開。

梅朵渾身發抖，說她已經被綁架快要一年多了。她告訴馬丹之前來這間加油站時，看到門上有固定鎖，她就開始秘密計劃逃跑，只要逮到機會就要跑進店裏鎖門求救。

當時店裏還有其他顧客，其中一人把老婆的一雙鞋子拿給梅朵穿，找來一間夾克給她披上。那一對夫妻不斷安慰梅朵現在已經安全了，之後他們打電話報警，所有人鎖在店裏陪她一起等警察來。

自稱是「帕克」的男人，就是帕瑞洛二世。警方獲報趕赴現場，找到他後立刻將他逮捕，梅朵正式逃脫長達一年的夢魘。

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帕瑞洛二世落網

新澤西州檢查總長普拉金（Matthew J. Platkin）表示，警方正在聯繫各轄區的執法人員，看有沒有人有更多關於帕瑞洛二世的資訊，「我們的調查在進行中，我們會傾盡全力讓本案生存者的正義得以伸張。」

新澤西州警察局局長柯拉漢（Patrick J. Callahan）說，梅朵的勇氣和力量與英雄無異，讓她成功逃離了罪犯的魔爪。

警方依一級綁架、二級囚禁與嚴重毆打罪，以及三級刑事拘禁罪罪名起訴帕瑞洛二世。此外，帕瑞洛二世還面臨三級妨礙逮捕、四級妨礙與拒絕提供DNA樣本的罪名。

帕瑞洛二世目前被羈押在博爾靈頓（Burlington）郡立監獄中，等到開庭審判。

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