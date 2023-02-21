肯尼亞英資茶園逾70女工控訴遭性剝削　臥底記者應徵即收性要求

英媒2月20日稱，分別由兩間英國企業擁有、位於非洲國家肯尼亞（Kenya）的茶園共有逾70名女工控訴遭到性剝削。她們指被迫與上司發生性行為，當中更有一名女工表示，她被上司傳染愛滋病病毒（人類免疫力缺乏病毒，HIV）。



英國廣播公司（BBC）2月20日稱，分別由英國企業聯合利華公司（Unilever）及James Finlay & Co.擁有、位於肯尼亞的茶園共有逾70名女工遭到性剝削。

報道指，這批女工表示上司要求她們以性來換取工作機會，有人曾拒絕與部門經理發生性行為，對方於是暫停她的工作，直到她答應為止。她們當中有不少人須撫養子女，而且當地工作機會不多，因此被迫答應上司的性要求。

肯尼亞茶園：圖為2014年11月5日，肯尼亞工人在茶園工作。（Reuters）

BBC派出一名化名為凱蒂（Katy）的記者假扮女工，應徵聯合利華公司及James Finlay & Co.名下肯尼亞茶園的工作。結果凱蒂在應徵James Finlay & Co.茶園的工作時，一名上司要求她「撫摸他及脫下衣服」，又指「我們將躺下，完成並離開。 然後你來工作。」她應徵聯合利華公司茶園的工作時，也有兩名上司要求她與他們發生性行為。

在凱蒂應徵這些工作後，BBC將凱蒂的經歷告訴James Finlay & Co.。這間公司回覆指，涉事職員已立即被停職，公司已報警。公司正調查其肯尼亞業務是否有普遍的性暴力問題。

報道稱，在BBC進行調查報道期間，聯合利華公司將其在肯尼亞的業務售予立頓公司（Lipton Teas and Infusions）。聯合利華公司回應指，對這些指控深感震驚和難過。立頓公司則指，他們已立即暫停兩名經理的職務，並下令展開全面和獨立的調查。