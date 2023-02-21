中國旅客赴日旅遊把「它」當神藥爆買　日媒談當地人困擾原因

中國大陸自2022年年底解除嚴格封控管制後，隨之而來的疫情，讓旅外陸人瘋狂搶購藥品寄回國。日媒指出，日本知名「龍角散」喉糖，近日在陸網被封為「大陸神藥」，藥妝店架上全被掃空，在花粉症季節來臨之際遇到這種狀況，許多日本人也表示「非常困擾」。



《日本電視台》報道，由於新冠確診者往往會出現喉嚨痛等不適症狀，在大陸網站上，部份網友稱龍角散喉糖為「神藥」，引發大批民眾瘋狂搶購，市面上甚至還出現假貨。

不只大陸買不到，搶購的風潮也導致日本各地的龍角散喉糖遭掃貨一空。位於東京調布的藥局表示，自1月開始，龍角散喉糖就無法進貨，現在店內已經賣到缺貨。

該藥局店長透露，他本來想去中游批發商購買，卻發現擺放龍角散喉糖的架子全被掃空。

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對此，龍角散也在官網道歉，指出確診新冠後許多民眾喉嚨長期不適、加上中國轉換清零政策，導致日本的龍角散喉糖遭搶購一空，過去前所未有的需求超越生產量，使日本各地發生缺貨的狀況。

現在日本正要進入花粉季，有些民眾會出現喉嚨癢的症狀，再加上天氣乾燥，一般民眾正需要龍角散喉糖時，卻面臨缺貨的狀況，讓許多人相當困擾。

日本民眾受訪時指出，「每到花粉季都會使用龍角散喉糖，最近好像缺貨」、「我以為龍角散隨時都買得到，很頭痛」。

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