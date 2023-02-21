台啦啦隊女神去日本　「張相同真人唔同」遭海關攔下　真相笑爆嘴

台灣職棒中信兄弟隊的啦啦隊「PS女孩」成員之一的短今，因擁有甜美臉蛋且身材高挑，被封為「極品大隻馬」。



近日她與閨密職籃雲豹總監豆芽一起去日本旅遊，豈料過海關時卻因照片與本人落差太大，一度無法通行。

原以為被誤會是整容的她當下相當氣憤，後來才發現原來是一場誤會，自嘲「真的超笨」。

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短今近日在IG上透露，近日赴日旅遊，因為行李托運，因此她與豆芽的護照都在她受上，準備過海關時她將護照給了豆芽，2人也依指示通過自動通道，誰知嘗試多次都過不了，最後只好改走人工通道。

她回憶起當時場景，表示海關人員拿到他們照片時，竟露出疑惑的表情，她則相當疑惑，心想：「明明我就跟照片長一樣，是懷疑我整形嗎？」幸好最後仍順利通關。

通關後，短今與豆芽各自拿起手上護照，一看才發現原來彼此護照拿錯，也難怪無法自動通關，但豆芽拿錯護照卻能順利通關，這讓短今忍不住笑說「結論就是我們長得很像」，更自嘲是「雙傻」。

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