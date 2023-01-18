免稅店MMA｜不滿被打尖 11人大亂鬥影片瘋傳 欄杆作武器招招狠
撰文：中天新聞網
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大陸解封，海南島成旅遊首選地，加上春節將至，三亞免稅店湧進大量購物人潮，卻傳出兩批人馬因為插隊問題爆發肢體衝突，還驚動警員到場，最終導致11人被行政拘留15天，怕是得在牢中過年。
綜合陸媒消息，2023年1月14日，一段「三亞免稅城多人掄欄杆鬥毆」的影片在網路上瘋狂傳播，引發廣泛關注。
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從網友分享的短片中可以看出，參與鬥毆的人數眾多，有人還當場掄起了紅龍柱（伸縮欄桿），劈頭就往對方身上砸，下手相當兇狠。
免稅商城見狀隨即報警處理，當地警方很快趕到現場處置，將涉案人員帶至派出所進行調查。
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據《青蜂俠》報道，三亞警方1月15日發布通報，稱經調查當天在三亞國際免稅城排隊購買商品時，雙方人員因為插隊問題而發生爭執，隨後升級為肢體衝突。
目前，有11名涉案人員被處以15日行政拘留的處罰，同時還被處以500-1000元（人民幣）的罰款。
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